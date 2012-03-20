Автор ВИДЕО, собравшего 83 млн просмотров, от радости устроил «голый марш»

20 марта 2012, 14:09

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Создатель рекордного по просмотрам вирусного видео «Kony 2012» Джейсон Рассел, скорее всего, избежит наказания за пробежку в обнаженном виде по улицам города Сан-Диего. 33-летний американец создал видео об угандийском военном преступнике, привлекающем детей под знамена своей «Божественной армии сопротивления».

Рассел был задержан полицией за нарушение общественного порядка и по подозрению в вандализме, мастурбации на публике и употреблению наркотических или галлюциногенных веществ. Он бегал с криками по улицам совершенно голый. Продержав нарушителя некоторое время под стражей, полиция все же отпустила его «ввиду обстоятельств случившегося».

Как заявили супруга и родственники Рассела, всему виной его переутомление и истощение, усугубившиеся последними событиями, связанными именно с пропагандистско-документальным фильмом «Kony 2012», пишет  The Independent.

«Мы думали, что за неделю ролик посмотрит несколько тысяч человек, - приводит слова супруги Рассела Дэники, - но его посмотрели миллионы. После этого многие начали интересоваться деятельностью Джейсона, мы получили множество откликов, в том числе и оскорбительных. Джейсон очень тяжело переносил внимание общественности к своей персоне».

В 29-минутном фильме режиссер Джейсон Рассел рассказывает о предводителе «Божественной армии сопротивления», кровавом убийце и насильнике из Уганды Джозефе Кони, объявившем себя воплощением Святого Духа и мечтающем превратить Уганду в теократическое государство, основанное на 10 библейских заповедях.

Кони призывает убивать мирных жителей, поощряя такие расправы не только в Уганде, но и на территории Демократической Республики Конго, Центральноафриканской Республики и Судана. Кони насильно включил в ряды своих солдат 60 тысяч человек, причем половина из них являлись несовершеннолетними. При этом он заставлял детей убивать своих родителей в качестве своеобразной «инициации». Командующий поощрял не только убийства, но и сексуальные преступления. С 2008 года «Божественная армия сопротивления» убила более 3 тысяч человек, а еще 2 миллиона человек стали беженцами.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Джозефа Кони, обвинив его по 33 пунктам, в том числе в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Кони находится в десятке самых опасных преступников, разыскиваемых ФБР преступников.

Рассел в своем фильме призывает арестовать Кони и отдать под международный трибунал в Гааге.

Видео «Кони 2012» некоммерческой группы Invisible children («Невидимые дети») «выстрелило» во всем мире, став самым быстрорастущим вирусным видео на сегодняшний день (предыдущим рекордсменом был ролик с британского «X-фактора», где Сьюзан Бойл пела «Мне снился сон», собравший за 6 дней более 70 млн просмотров).

Как сообщалось, ролик «Kony 2012» был загружен на Vimeo две недели назад. Согласно данным Visible Measures, до запуска социального видео в понедельник 5 марта на YouTube все было тихо. Но уже к среде количество просмотров выросло до 20 миллионов, и было зарегистрировано 200 видео-ответов. Средняя продолжительность последних составляет шесть минут, что показывает большую степень участия среди зрителей. Благодаря трем трендам в twitter, признанию от Белого дома и многочисленным репортажам в СМИ, уже к четвергу размер аудитории подскочил до 40 миллионов, сообщает сайт новостей рекламного рынка AdIndex.

Но этот успех сопровождался довольно жесткой критикой как в СМИ, так и в блогах, особенно, в отношении манипулирования фактами и финансовой информацией. По данным Charity Navigator, занимающейся оценкой благотворительных организаций, Invisible Children получают лишь две из четырех звезд за прозрачность отчетности.

Некоторые критики утверждают, что группа направляет деньги больше на медиа-производство и зарплаты, чем непосредственно на услуги. Защитники же считают, что высокие административные расходы являются неприятной реальностью таких групп - и поскольку Invisible Children частично медиакомпания, медиапродакшен является одной из их услуг.

Другие критики обращают внимание непосредственно на контент видео, отмечая, что «Господняя армия сопротивления» Джозефа Кони не активна на территории Уганды, хотя на видео утверждается, что все это произошло совсем недавно.

Третьи недовольны вниманием кинематографистов к собственным персонам и утверждают, что при их посредничестве происходит манипулирование общественным сознанием Запада.

фото: laist.com

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