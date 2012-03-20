Оппозиция заблокировала трибуну Рады

{1-}

Депутаты фракций «БЮТ-Батьківщина» и «НУ-НС» блокируют трибуну Верховной Рады, протестуя против законопроекта о внесении изменений в законодательные акты для обеспечения реформирования нефтегазового комплекса.

Нардепы заблокировали трибуну, когда спикер Владимир Литвин объявил, что по повестке дня народные депутаты подошли к рассмотрению вышеупомянутого законопроекта, пишет «Интерфакс-Украина».

В Раде снова строили баррикады (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Традиционно, с 14:00 до 16:00 в работе украинского парламента объявляется перерыв, однако Литвин предложил своему первому заместителю Адаму Мартынюку продолжить заседание в перерыв, а сам вместе с руководителями фракций ушел на заседание согласительного совета по рассматриваемому вопросу.

В настоящее время Мартынюк пытается вести заседание и поставил на рассмотрение законопроект о реформировании нефтегазового комплекса, а депутаты блокируют трибуны и президиум и скандируют «Банду геть».

Новости по теме:

БЮТ решил не блокировать Раду

Оппозиция снова заблокировала Верховную Раду

Регионалы готовят сдачу украинской трубы







