Оппозиция заблокировала трибуну Рады

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Депутаты фракций «БЮТ-Батьківщина» и «НУ-НС» блокируют трибуну Верховной Рады, протестуя против законопроекта о внесении изменений в законодательные акты для обеспечения реформирования нефтегазового комплекса.
Нардепы заблокировали трибуну, когда спикер Владимир Литвин объявил, что по повестке дня народные депутаты подошли к рассмотрению вышеупомянутого законопроекта, пишет «Интерфакс-Украина».
В Раде снова строили баррикады (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Традиционно, с 14:00 до 16:00 в работе украинского парламента объявляется перерыв, однако Литвин предложил своему первому заместителю Адаму Мартынюку продолжить заседание в перерыв, а сам вместе с руководителями фракций ушел на заседание согласительного совета по рассматриваемому вопросу.
В настоящее время Мартынюк пытается вести заседание и поставил на рассмотрение законопроект о реформировании нефтегазового комплекса, а депутаты блокируют трибуны и президиум и скандируют «Банду геть».
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