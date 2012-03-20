Путин напомнил россиянам Папу Карло, а Жириновский - Карабаса Барабаса

{1-} По результатам опроса «Левада-центра», премьер и победитель президентских выборов Владимир Путин напоминает россиянам Папу Карло, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский – Карабаса-Барабаса.
Социологи предложили респондентам сравнить политических деятелей с героями сказки Алексея Толстого «Золотой ключик», пишет Би-Би-Си.
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Роль Буратино досталась экс-сопернику Путина по президентским выборам Михаилу Прохорову. В борьбе за образ Папы Карло Путин (20%) с небольшим отрывом обошел лидера коммунистов Геннадия Зюганова (13%). Еще 11% опрошенных полагают, что Зюганову больше подходит образ столяра Джузеппе.
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Как пояснили социологи, они попытались рассмотреть существующие в сознании избирателей образы ведущих российских политиков - актеров нашего «политического театра» - через призму образов знакомых и понятных с детства без лишних слов героев сказки».
фото: headlinedigest.com
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