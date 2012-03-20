Рада приняла план реформирования "Нафтогаза"

{1-} Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформировании нефтегазового комплекса, внесенный нардепом от НУНС Юрием Кармазиным,которым запрещается приватизация газотранспортной системы.

За законопроект Юрия Кармазина проголосовало 237 депутатов. В частности 188 от Партии регионов, 0 – от БЮТ, 2 – от НУНС, 0 – коммунистов, 18 – литвиновцев, 18 представителей "Реформ ради будущего" и 10 внефракционных.



Правительство сняло свой законопроект из-за протестов БЮТ, который заблокировал трибуну.



Проектом Кармазина предполагается, что реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий "Нафтогаз Украины", осуществляется по решению Кабинета Министров.



Вместе с тем приватизация госпредприятий, дочерних предприятий НАК, которые проводят деятельность по транспортированию магистральными и/или распределительными трубопроводами, хранению в подземных газохранилищах, запрещается.



Также запрещается передача этих предприятий с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, в уставный фонд других юридических лиц, совершение других действий, что может привести к отчуждению основных фондов и акций.



Исключение может быть сделано лишь для предприятий, 100 процентов акций которых находится в государственной собственности Украины.



Относительно государственных предприятий, которые проводят деятельность по транспортировке магистральными и/или распределительными трубопроводами, хранению в подземных газохранилищах, а также Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", дочерних и основанных ею предприятий не может быть возбуждено дело о банкротстве.

Ранее «Главред» сообщал, что депутаты фракций «БЮТ-Батьківщина» и «НУ-НС» заблокировали трибуну Верховной Рады, протестуя против законопроекта о внесении изменений в законодательные акты для обеспечения реформирования нефтегазового комплекса.

фото: nalogi.ru

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