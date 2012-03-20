Газовую трубу модернизируют и сохранят госконтроль - Рыбаков

{1-} Лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков считает необходимым безотлагательно провести эффективные шаги по модернизации системы управления газотранспортной системой Украины и энергетического сектора в целом. При этом должен быть обязательно сохранен принцип, не позволяющий проводить приватизацию НАК «Нафтогаз» и его правопреемников.

«Убежден, законопроект 9429-1 даст старт реальному реформированию нефтегазового комплекса. Важно, что законопроект 9429-1 не лишает Верховную Раду рычагов влияния на процесс приватизации газотранспортной системы в случае его проведения», - заявил лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков.

По словам лидера фракции, в ходе реформы должно быть проведено разделение монопольной НАК «Нафтогаз» на ряд предприятий с различной специализацией (добыча, транзит, реализация потребителям), дана объективна оценка состояния украинской ГТС в рамках Проекта реформирования НАК «Нафтогаз».

«Если из лоббистских, корпоративных или политических мотивов будет продолжаться блокирование системных мер по реформированию энергетического сектора, в частности, повышения энергоэффективности и энергосбережения, экономические риски и угрозы энергетической безопасности будут возрастать», - заявил лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков.