Опубликованы ФОТО странного «космического объекта»

В Новосибирской области около небольшого села Отрадненское жители нашли диковинный металлический обломок. Селяне приняли его за «космический объект» и, несмотря на габариты (высота - под 2 метра, вес - 200 килограммов - ред.), погрузили на прицеп и отвезли в село. 19 марта, фрагмент привезли в местное отделение полиции, оставили во дворе.

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В свою очередь правоохранительные органы, привлекли специалистов Роскосмоса и выяснили странное - объект поставил всех в тупик, происхождение его установить пока не могут.

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В то же время, представитель пресс-службы Роскосмоса заявил, что обломок не является фрагментом баллистической ракеты, спутника «Меридиан» или какого-либо другого объекта ракетно-космической техники, пишет Комсомольская правда

Диковинка была проверена на радиацию - фон оказался в порядке. А начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Куйбышевского района области Валерий Васильев сообщил, что обломок, скорее всего, сделан из титана.

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По его словам, в 1950-е и 1960-е годы в западной части района люди часто находили обломки предположительно от космических аппаратов, запускаемых с «Байконура». Но подобных находок уже давно не было, добавил Васильев.

Российские СМИ ранее сообщали, будто специалисты Роскосмоса предварительно «опознали» обломок как часть топливного бака баллистической ракеты, запущенной в конце декабря на Камчатку. Однако в ведомстве это официально опровергли. Там добавили: «Окончательный вывод можно будет сделать после проведения специалистами подробного изучения предмета».

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Баллистическая ракета, запущенная на Камчатку, которую «заподозрили» в потере части топливного бака, - это небезызвестная «Булава». В декабре с атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий» был произведен завершающий тестовый пуск двух таких ракет. Он состоялся из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке и был признан успешным.

Напомним, запуск спутника двойного назначения «Меридиан» 23 декабря с космодрома Плесецк стал очередной неудачей Роскосмоса. Аппарат не вышел на расчетную орбиту, его обломки упали в Сибири. 17 обломков было найдено в Ордынском районе Новосибирской области, один из них упал на частный дом в поселке Вагайцево, пробив крышу.

Фото: nsk.kp.ru/ ;видео: 1tv.ru

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