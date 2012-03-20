Табачник рассказал, насколько иностранные студенты обогатили Украину

{1-}

В украинских учебных заведениях обучаются 55 тыс. иностранных студентов, которые ежегодно платят в бюджет Украины около 115 млн долл. Об этом в ходе пресс-конференции сегодня заявил министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник

"За последние годы у нас наблюдается стремительная тенденция увеличения контингента иностранных студентов, получающих высшее образование именно в Украине. На сегодняшний день в Украине обучаются 55 тыс. иностранных студентов из 137 стран мира. Всего только за год они приносят в бюджет около 115 млн долл.", - заявил Табачник.

По его словам, в текущем году Минобразования будет продолжать тесно сотрудничать с иностранными высшими учебными заведениями, передаёт РБК-Украина.

Кроме этого, министр напомнил, что в 2011 г. Украина вошла в перечень 10 государств-лидеров в области международного образования.

Ранее Главред писал, что ни один вуз Украины не попал в международный рейтинг.В ежегодном рейтинге репутации мировых вузов World Reputation Rankings, который составляет британская газета Times, не попало ни одно высшее учебное заведение Украины.

Рейтинг составляется на основе уровня образовательных и исследовательских программ, цитируемости научных статей, количества иностранных студентов и специалистов.

Один из критериев рейтинга – опрос представителей профессионального сообщества. В этом году было опрошено 17 тысяч 554 ученых – на 31% больше, чем в прошлом году.

фото: donbass.ua

Новости по теме:

Табачник поклонился Януковичу ниже всех (ФОТО)

Академия наук выступила против политики Табачника

Табачник покурил в запрещенном месте (ВИДЕО)

Фагот: «Нужно убрать всех антиукраинских политиков, прежде всего – Табачника»

Табачник рассказал абитуриентам, кем им быть