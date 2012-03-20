Медведев: российскую армию лучше не трогать, иначе пожалеют

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Вооруженные силы РФ практически завершили реформирование. Теперь они соответствуют современным угрозам и способны дать ответ на потенциальные угрозы в наш адрес» - сказал президент России Дмитрий Медведев во время заседания коллегии Минобороны.

Он также подчеркнул, что военная мощь России должна быть такой, чтобы ни у кого в мире не возникло желания испытать ее на прочность. «Развитие военной организации и впредь останется одним из приоритетов госполитики. На ее финансирование до 2020 года будут направляться «значительные средства не ниже 2,8% объема ВВП», сказал Медведев, пишет «Независимая газета».

Медведев высказался конкретно: Россия должна быть готова дать ответ на ЕвроПРО к 2017-2018 годам. «Мы двери не закрываем и продолжаем эту тему обсуждать с нашими партнерами, - сказал он. - В любом случае нужно готовиться к изменению. Надо, чтобы к 2017-2018 годам мы были подготовлены в полном объеме, находились, что называется, во всеоружии, могли дать ответ в рамках моего заявления от ноября прошлого года и с учетом корректив, которые будут внесены».

Президент также предупредил, что «характер изменения геополитической обстановки заставляет по-новому смотреть на обеспечение государственной и военной безопасности России, расстановку приоритетов межгосударственных отношений и международного военного сотрудничества».

Как сообщили в военном ведомстве, впервые после 2008 года Российской армии в ближайшее время вновь придется действовать в боевой обстановке. По данным источника, существует три главных фактора, которые объясняют масштабные задачи в сфере обороны.

Во-первых, на Ближнем Востоке решается судьба единственного союзника России - Сирии. В связи с этим актуальным становится вопрос возможной атаки на Иран, а также войны Азербайджана против Армении за Нагорный Карабах. Не исключены также провокации в отношении союзников России - Абхазии и Южной Осетии - со стороны Грузии.

Во-вторых, сокращается группировка НАТО в Афганистане. Вследствие этого не исключено проникновение из этой страны религиозных экстремистских группировок в государства СНГ - в первую очередь Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

В-третьих, дефицит энергоресурсов, вызванный нестабильностью на Ближнем и Среднем Востоке, побуждает крупные страны искать месторождения нефти и газа, расположенные в арктической зоне, в том числе и на спорных территориях, которые Россия считает своими. Потому «в ускоренном темпе в 2012 году будет наращиваться российская военная группировка в Арктике с целью охраны потенциальных углеводородных месторождений и территории РФ в зоне Северного Ледовитого океана».

Глава Минобороны Анатолий Сердюков на коллегии подтвердил, что напряженность в военно-политической сфере увеличивает риск втягивания РФ в различные военные конфликты. Впрочем, первой из угроз он назвал развертывание элементов американской противоракетной обороны в Европе.

По словам министра, за последнее десятилетие расширился спектр угроз военной безопасности РФ. «Появились новые центры сил, претендующие на региональное лидерство, и источники военно-политической напряженности для России. Развертывание элементов глобальной системы ПРО существенно нарушает сложившийся баланс и в целом стратегическую стабильность. Тенденция эскалации напряженности по периметру наших границ увеличивает риск втягивания России в различные военные конфликты», - сказал он.

фото: interesting-things.ru

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