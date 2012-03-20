Медведев: российскую армию лучше не трогать, иначе пожалеют

20 марта 2012, 15:27

{1-}

Вооруженные силы РФ практически завершили реформирование. Теперь они соответствуют современным угрозам и способны дать ответ на потенциальные угрозы в наш адрес» - сказал  президент России Дмитрий Медведев во время заседания коллегии Минобороны.

Он также подчеркнул, что военная мощь России должна быть такой, чтобы ни у кого в мире не возникло желания испытать ее на прочность. «Развитие военной организации и впредь останется одним из приоритетов госполитики. На ее финансирование до 2020 года будут направляться «значительные средства не ниже 2,8% объема ВВП», сказал Медведев, пишет «Независимая газета».

Медведев высказался конкретно: Россия должна быть готова дать ответ на ЕвроПРО к 2017-2018 годам. «Мы двери не закрываем и продолжаем эту тему обсуждать с нашими партнерами, - сказал он. - В любом случае нужно готовиться к изменению. Надо, чтобы к 2017-2018 годам мы были подготовлены в полном объеме, находились, что называется, во всеоружии, могли дать ответ в рамках моего заявления от ноября прошлого года и с учетом корректив, которые будут внесены».

Президент также предупредил, что «характер изменения геополитической обстановки заставляет по-новому смотреть на обеспечение государственной и военной безопасности России, расстановку приоритетов межгосударственных отношений и международного военного сотрудничества».

Как сообщили в военном ведомстве, впервые после 2008 года Российской армии в ближайшее время вновь придется действовать в боевой обстановке. По данным источника, существует три главных фактора, которые объясняют масштабные задачи в сфере обороны.

Во-первых, на Ближнем Востоке решается судьба единственного союзника России - Сирии. В связи с этим актуальным становится вопрос возможной атаки на Иран, а также войны Азербайджана против Армении за Нагорный Карабах. Не исключены также провокации в отношении союзников России - Абхазии и Южной Осетии - со стороны Грузии.

Во-вторых, сокращается группировка НАТО в Афганистане. Вследствие этого не исключено проникновение из этой страны религиозных экстремистских группировок в государства СНГ - в первую очередь Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

В-третьих, дефицит энергоресурсов, вызванный нестабильностью на Ближнем и Среднем Востоке, побуждает крупные страны искать месторождения нефти и газа, расположенные в арктической зоне, в том числе и на спорных территориях, которые Россия считает своими. Потому «в ускоренном темпе в 2012 году будет наращиваться российская военная группировка в Арктике с целью охраны потенциальных углеводородных месторождений и территории РФ в зоне Северного Ледовитого океана».

Глава Минобороны Анатолий Сердюков на коллегии подтвердил, что напряженность в военно-политической сфере увеличивает риск втягивания РФ в различные военные конфликты. Впрочем, первой из угроз он назвал развертывание элементов американской противоракетной обороны в Европе.

По словам министра, за последнее десятилетие расширился спектр угроз военной безопасности РФ. «Появились новые центры сил, претендующие на региональное лидерство, и источники военно-политической напряженности для России. Развертывание элементов глобальной системы ПРО существенно нарушает сложившийся баланс и в целом стратегическую стабильность. Тенденция эскалации напряженности по периметру наших границ увеличивает риск втягивания России в различные военные конфликты», - сказал он.

фото: interesting-things.ru

Новости по теме:

Россия провела успешные испытания баллистической ракеты «Булава»

Россия поставила Ирану средства радиоэлектронной борьбы

В России объявили о создании нового танка

Россия готовится к войне за Иран – СМИ

Россия будет платить больше за аренду украинского полигона в Крыму
 

 


 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять