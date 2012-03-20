Врачи начали оперировать Оксану Макар

{1-} В Донецком ожоговом центре врачи начали оперировать жертву николаевских насильников Оксану Макар.

Девушке начали проводить одну из ключевых манипуляций: с помощью лазерной установки врачи удаляют отмершие клетки, передает «Сегодня».

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Операцией руководят донецкий врач Эмиль Фисталь и швейцарский хирург Ян Шмидт, им помогают два ассистента. Также присутствуют анестезиолог и реаниматолог, который, в случае ухудшения состояния девушки, проведет реанимационные мероприятия.

Медики также решили сегодня провести операцию на прямой кишке.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, лечащий врач Оксаны Макар, профессор Эмиль Фисталь, давая прогноз на излечение девушки, заявил, что он «не просто плохой, а очень плохой».

Сегодня, 20 марта, губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий рассказал о ходе лечения жертвы насильников. По его словам, Оксане проводят искусственную вентиляцию легких, она лежит на специальной кровати для людей пострадавших от ожогов.

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«45–50% ожогов, ожоги глубокие, сепсис, воспаление легких, полиорганная недостаточность. Это значит, что все органы и системы работают с трудом», - рассказал губернатор.

фото: gazeta.ua

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