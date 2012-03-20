Янукович назвал победу Путина признаком стабильности

Президент Виктор Янукович связывает победу Владимира Путина на президентских выборах в РФ 4 марта со стабильностью в Восточной Европе.

«Я хотел бы поздравить вас с победой, которую мы связываем со стабильностью в нашем регионе, в восточно-европейском направлении», - сказал Янукович в ходе рабочей встречи с Путиным, сообщает РИА Новости.

Ранее «Главред» сообщал, что на вторник, 20 марта, запланирована встреча Януковича с Владимиром Путиным, который победил на выборах президента РФ. Янукович также намерен провести встречи с лидерами государств-участников ЕврАзЭс, во время которых обсудить вопросы экономического сотрудничества.

Напомним, Виктор Янукович прибыл в Москву для участия в саммите ЕврАзЭс. Также он встретился с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Рабочий визит Януковича продлится два дня - 19 и 20 марта.

фото: premier.gov.ru

Новости по теме:

Янукович едет заново знакомиться с Путиным



Янукович встретился с Медведевым



Янукович в Москве пришёл на дружеский обед

Янукович: Украина не готова участвовать в ЕврАзЭС в полном формате (ВИДЕО)



