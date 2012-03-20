Если оппозиция не объединится, то будет перестукиваться - Тимошенко

{1-} Оппозиция проиграла выборы в Обухове, потому что была разобщенной, считает Юлия Тимошенко. Об этом она написала в письме из Качановской колонии, сообщает пресс- служба БЮТ.
"Партия власти продавила, протянула, протолкнула своего кандидата в престижном райцентре Киевской области путем манипуляций, фальсификаций и мошенничества", - считает Тимошенко.
По ее мнению, так же настойчиво "они будут тянуть, проталкивать и продавливать и на парламентских выборах".
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Но при этом Тимошенко считает, что оппозиция проиграла, потому что была разъединенной.
"Опять от нас два кандидата, и снова поражение. Неужели время ничему не учит? Разве трудно было отказаться от амбиций какого-то одного человека и выиграть эти выборы, тем более в Киевской области - в области, где мы всегда имели поддержку? Это - позорно и жалко", - заявила она.
По мнению Тимошенко, проиграли не "Батькивщина" и не "Удар", "проиграла демократия, проиграла вся страна, потому что люди смотрят на эти выборы, они прекрасно видят все фальсификации, но видят и то, что мы ничего не способны сделать".
"И поэтому такая наша беспомощность способна вызвать эпидемию равнодушия у людей... И куда мы зайдем с такими общественными настроениями?", - отметила она.
Тимошенко обратилась к "коллегам, соратникам и побратимам" с просьбой "объединиться".
"На всех уровнях, на всех округах, на всех выборах. Только так мы сможем победить, только так мы сможем остановить это бандитское нашествие в стране", - написала она.
"Я не хочу никого поучать и лишний раз морализировать о потерянном. Давайте будем думать о будущем. Объединяйтесь. Объединяйтесь немедленно, уже сегодня, поскольку если сейчас этого не сделаем, то завтра будем не переписываться, а перестукиваться..." , - добавила Тимошенко.
Ранее Главред также сообщал, что Верховная Рада Украины приняла отчет Временной следственной комиссии, в котором установлены признаки государственной измены и факты личной заинтересованности Юлии Тимошенко при подписании "газовых контрактов" с РФ. "За" проголосовали 266 народных депутатов.
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