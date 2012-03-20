Если оппозиция не объединится, то будет перестукиваться - Тимошенко

{1-} Оппозиция проиграла выборы в Обухове, потому что была разобщенной, считает Юлия Тимошенко. Об этом она написала в письме из Качановской колонии, сообщает пресс- служба БЮТ.

"Партия власти продавила, протянула, протолкнула своего кандидата в престижном райцентре Киевской области путем манипуляций, фальсификаций и мошенничества", - считает Тимошенко.

По ее мнению, так же настойчиво "они будут тянуть, проталкивать и продавливать и на парламентских выборах".

Суровая Качановка: как нам не разрешили передать Тимошенко мандарины (ФОТО)

Но при этом Тимошенко считает, что оппозиция проиграла, потому что была разъединенной.

"Опять от нас два кандидата, и снова поражение. Неужели время ничему не учит? Разве трудно было отказаться от амбиций какого-то одного человека и выиграть эти выборы, тем более в Киевской области - в области, где мы всегда имели поддержку? Это - позорно и жалко", - заявила она.

По мнению Тимошенко, проиграли не "Батькивщина" и не "Удар", "проиграла демократия, проиграла вся страна, потому что люди смотрят на эти выборы, они прекрасно видят все фальсификации, но видят и то, что мы ничего не способны сделать".

"И поэтому такая наша беспомощность способна вызвать эпидемию равнодушия у людей... И куда мы зайдем с такими общественными настроениями?", - отметила она.

Тимошенко обратилась к "коллегам, соратникам и побратимам" с просьбой "объединиться".

"На всех уровнях, на всех округах, на всех выборах. Только так мы сможем победить, только так мы сможем остановить это бандитское нашествие в стране", - написала она.

"Я не хочу никого поучать и лишний раз морализировать о потерянном. Давайте будем думать о будущем. Объединяйтесь. Объединяйтесь немедленно, уже сегодня, поскольку если сейчас этого не сделаем, то завтра будем не переписываться, а перестукиваться..." , - добавила Тимошенко.

Ранее Главред также сообщал, что Верховная Рада Украины приняла отчет Временной следственной комиссии, в котором установлены признаки государственной измены и факты личной заинтересованности Юлии Тимошенко при подписании "газовых контрактов" с РФ. "За" проголосовали 266 народных депутатов.

Новости по теме:

Тимошенко снова обвинили в государственной измене

БЮТовцы кастрюлями сорвали брифинг Богословской (ВИДЕО)

Отчёт комиссии по Тимошенко хотят разослать по всему миру

Депутатская комиссия не смогла доказать измену Тимошенко

Тимошенко могут осудить за измену родине на 15 лет