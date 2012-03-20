Янукович надеется еще раз встретиться с Путиным

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Президент Виктор Янукович надеется на проведение заседания межгосударственной российско-украинской комиссии, возглавляемой главами двух государств, в ближайшее время.

«Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время проведем межгосударственную комиссию, подготовим целый пакет документов, уже по которым, я думаю, нам нужно с вами посмотреть, подвести черту и принимать решения к их подписанию», - сказал глава государства во время встречи с премьером России Владимиром Путиным в Ново-Огарево, пишет Интерфакс-Украина.

Он отметил, что такие договоренности создадут условия для развития экономик обеих стран.

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Президент также указал на важность для Украины интеграционных процессов, особенно касающихся отдельных секторов экономики.

«Интеграционные процессы, о которых мы все время говорим, очень важны, особенно касающиеся тех секторов экономки, над которыми мы с вами достаточно поработали, чтобы сейчас создать эффект всему от объединения в этих направлениях», - сказал президент.

Он пояснил, что речь идет и об атомной энергетике, и о подготовке сырьевой базы, и в целом о вопросе энергетического направления.

Напомним, Президент Виктор Янукович во время встречи с Владимиром Путиным поздравил его с победой на президентских выборах 4 марта и считает эту победу стабильностью в Восточной Европе

«Я хотел бы поздравить вас с победой, которую мы связываем со стабильностью в нашем регионе, в восточно-европейском направлении», сказал Янукович.

Ранее «Главред» сообщал, что на вторник, 20 марта, запланирована встреча Януковича с Владимиром Путиным, который победил на выборах президента РФ. Янукович также намерен провести встречи с лидерами государств-участников ЕврАзЭс, во время которых обсудить вопросы экономического сотрудничества.

Напомним, Виктор Янукович прибыл в Москву для участия в саммите ЕврАзЭс. Также он встретился с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Рабочий визит Януковича продлится два дня - 19 и 20 марта.

фото: actualcomment.ru

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