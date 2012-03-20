БЮТовец опроверг то, что голосовал за отчёт об измене Тимошенко

{1-} Народный депутат фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Кошин категорически отрицает, что сегодня в парламенте голосовал в поддержку отчета Инны Богословской, сообщает пресс-служба БЮТ.

«Я даже не собирался голосовать. Более того, считал и считаю, что вся эта ВСК, ее деятельность дискредитируют Верховную Раду. Временная следственная комиссия - весомый инструмент парламентского контроля. Но парламентское большинство превратило его в свою маленькую псевдопрокуратуру во главе с Богословской с единственной целью – выполнение заказов с Банковой по поливанию грязью оппозиции», – заявил депутат.



«И эта карманная «прокуратурка» так же политически ангажирована в этой стране, как и реальная прокуратура, милиция и суды. Поэтому я никоим образом не мог проголосовать за отчет Богословской», – отметил он.



Сергей Кошин сообщил, что написал соответствующее заявление на имя спикера Верховной Рады Владимира Литвина.



«Секретариат Верховной Рады уже зарегистрировал мое заявление, что я не голосовал и ее обязанные учесть», – сообщил народный депутат.

Ранее Главред сообщал, что депутата Сергея Кошина могут исключить из фракции БЮТ, если подтвердится информация о том, что он голосовал за отчет Временной следственной комиссии Инны Богословской.

Об этом "бютовец" Сергей Пашинский заявил, комментируя тот факт, что по данным сервера, Кошин голосовал "за", в то время как фракция отказалась поддерживать отчет в полном составе.

Пашинский сказал, что узнал об этой информации от журналистов и проверит ее.

"Конечно, если такой факт есть, то мы будем разбираться. Но как депутат с пятилетним стажем, я знаю, что при голосовании бывают разные случаи и срабатывают разные кнопки", сообщил нардеп.

фото: nbnews.com.ua

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