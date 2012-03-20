На Запорожье обстрелян офис коммунистов (ФОТО)

В городе Гуляйполе Запорожской области 19 марта неизвестные обстреляли районный комитет Компартии Украины.
Об этом сообщает пресс-служба КПУ.
О нападении сообщил первый секретарь Гуляйпольского райкома КПУ, придя утром в понедельник, 19 марта, на работу.
Эксперты милиции, приехавшие по вызову, обнаружили на месте происшествия пули и заявили, что по офису Компартии было произведено три выстрела.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сами коммунисты утверждают, что офис обстреляли неофашисты, однако конкретных имен не называют.
фото: kommunist.com.ua
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