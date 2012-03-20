Нацбанк подсчитал доход Украины от Евро-2012

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Национальный банк прогнозирует, что во время чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украину дополнительно поступит около миллиарда долларов.

Об этом заявил представитель НБУ Александр Дубыхвист, передают «Украинские новости».

«Безусловно, курс национальный валюты зависит от платежного баланса. По нашему прогнозу, Евро даст нам до 1 миллиарда долларов дополнительных поступлений, и это позитивно повлияет на наш платежный баланс», - сказал он.

При этом представитель НБУ не уточнил, каким будет платежный баланс по результатам 2012 года.

По его словам, с начала 2012 года ситуация на валютном рынке стабильная.

«Национальный банк с 17 января не выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями для сглаживания колебаний. В феврале мы один раз выходили с целевой интервенцией для продажи валюты НАК «Нафтогаз». В марте мы не выходили, и 1,3 млрд долларов НАК оплатил самостоятельно, часть собственными средствами, часть купил на межбанке», - добавил он.

НБУ, по словам эксперта, не тратил валютные резервы на расчеты за импортированный природный газ.

Национальный банк сообщал ранее, что в январе было сформировано положительного сальдо текущего счета платежного баланса на уровне 395 млн долларов.

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