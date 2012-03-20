Суд отказался закрывать дело Авакова

20 марта 2012, 16:29

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Краснозаводской районный суд Харькова отклонил жалобу защиты экс-губернатора Харьковской области  Арсена Авакова на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Как сообщил адвокат Авакова Юрий Вишневецкий, соответствующее решение суда было оглашено сегодня утром.

«Сегодня было оглашено постановление, которым суд отказал в удовлетворении моей жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела. Суд фактически моим доказательствам, изложенным в жалобе, оценки не дал, указал на то, что мои доказательства являются оценкой доказательств по делу и должны учитываться во время рассмотрения дела по существу», - сказал Вишневецкий.

По мнению адвоката, суд принял незаконное решение, поскольку прокуратура не предоставила необходимый для всестороннего изучения жалобы пакет документов, передает УНИАН.

«Решение суда было принято на основании копий материалов, предоставленных прокуратурой, а не оригиналов, как требует законодательство. В частности, прокуратурой не были предоставлены оригиналы госактов, распоряжений, о которых идет речь в обжалованном постановлении о возбуждении уголовного дела, также не были предоставлены образцы подписей Авакова, которые использовались при проведении почерковедческой экспертизы, отсутствуют источники таких подписей, что, соответственно, позволяет дать оценку почерковедческой экспертизе и поставить ее заключение под сомнение», - сказал Вишневецкий.

Ранее Главред  сообщал, что защита экс-губернатора Харьковской области  Арсена Авакова обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой закрыть возбужденное в отношении их подзащитного уголовное дело. Об этом сообщил адвокат Авакова Юрий Вишневецкий.

«Уголовное дело в отношении Авакова должно быть закрыто в связи с отсутствием состава преступления в действиях экс-губернатора. Адвокат также отметил, что защита обжаловала в Червонозаводском районном суде Харькова постановление о возбуждении уголовного дела.

По мнению Вишневецкого, в действиях Авакова нет обязательных признаков преступления, в частности прямого умысла и причинения вреда. «Я считаю, говорить о том, что дело дойдет до суда, рановато. Возбуждение этого уголовного дела было незаконно и не обосновано в связи с отсутствие обязательных признаков – вреда и наличия в действиях Авакова прямого умысла на совершение противоправных действий», - отметил он.

фото: focusyour.info

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