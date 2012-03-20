Власть Сирии отобрала город у войск оппозиции

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Сирийский город Идлиб (в 320 км от Дамаска) полностью освобожден от вооруженных экстремистов.

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По данным местных СМИ, власти сумели быстро наладить снабжение населения, которое постепенно возвращается из окрестных сел в свои дома. Возобновившие работу муниципальные службы оценивают нанесенный городу ущерб в результате диверсий, грабежей и погромов. Жители, которые страдали на протяжении нескольких месяцев от орудовавших в Идлибе боевиков, благодарят сирийских военнослужащих за восстановление в городе спокойствия.

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В освобожденном ранее Хомсе (в 165 км к северу от Дамаска) силы безопасности возобновили проведение спецоперации после того, как попытки убедить засевших в ряде кварталов террористов сложить оружие, завершились неудачей. В Халидии и Баб-Себаа, боевики вновь стали сооружать баррикады и перегораживать улицы. От их рук погибли пять мирных жителей и не менее 25 военнослужащих, пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на независимую сирийскую газету «Аль-Ватан».

Как утверждают СМИ ссылаясь на оппозиционные источники, сирийские войска ведут с утра обстрел из танков и артиллерийских орудий жилых кварталов в центре Хомса. Обстреливаются соседние города Растан и Талбиса, а также Хама (в 210 км от Дамаска), где вооруженные экстремисты удерживают в своих руках два района - Баб-Кибли и Хамидия. Число погибших в первой половине дня в Хомсе и Хаме составило 26 человек, пишут газеты.

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В Дамаске и его окрестностях правительственные спецформирования проводят зачистку примыкающих к пригородам Берзи и Хараста садов и ферм, через которые в столицу проникли на днях боевики из повстанческой группировки «Сирийская свободная армия».

В Дейр-эз-Зоре на Евфрате, куда в понедельник, 19 марта, были введены воинские подкрепления, мятежники прекратили сопротивление после продолжавших двое суток перестрелок. Представитель ССА заявил, что отряды повстанцев покинули город после появления танков на его улицах. Мятежники отступили в сторону иракской границы.

фото: i-r-p.ru

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