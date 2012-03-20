Единственная украинская подлодка впервые за 20 лет вышла в море

{1-} 20 марта единственная украинская подводная лодка «Запорожье» U-001 Военно-Морских Сил Украины впервые за последние несколько лет покинула пределы 13-го судоремонтного завода в Севастополе и вышла городскую бухту для выполения учебных заданий.

В настоящее время в Севастопольской бухте экипаж подлодки выполняет учебные задания по отработке повседневной организации жизни корабля при стоянке на якоре в море, передаёт ZN.ua.

«Через несколько дней Запорожье возвратится к заводской стенке, где продолжит подготовку к ходовым испытаниям», — отметили в Минобороны.

Сообщается, что ранее состоялись швартовые испытания корабля. «Кроме того, с экипажем Запорожья проводятся учения и тренировки», — добавили в Минобороны.

Как известно, за время нахождения подводной лодки Запорожье в составе ВМС Украины она по причине своей неудовлетворительной технической готовности ни разу самостоятельно не выходила в море и не совершала подводных погружений.

Высокопоставленные представители Минобороны и Генштаба Украины ранее неоднократно заявляли о бесперспективности нахождения единственной субмарины в составе ВМС страны, тем более, что в составе украинского флота нет офицеров, а тем более матросов-подводников, имеющих навыки подводного плавания в последние 15 лет.

Самостоятельный выход подлодки Запорожье из завода планировался еще в мае 2011 года, но был перенесен из-за обнаруженных неисправностей в действующих механизмах.

Ранее Главред также сообщал, что география привлечения Военно-морских сил (ВМС) Украины к совместным операциям по урегулированию кризисов и в дальнейшем будет расширяться, заявил председатель Военного комитета Европейского Союза Хакан Сирен.

«Военно-морские Силы являются мощным рычагом для последующей европейской интеграции Украины, а сама деятельность украинского флота является и будет одним из важнейших вкладов Украины в систему европейской безопасности и международного сотрудничества», - сказал Сирен во время визита в штаб украинского флота, где состоялась его встреча с временно исполняющим обязанности командующего ВМСУ Юрием Ильиным,

фото: mil.gov.ua

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