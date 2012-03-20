Стали известны новые подробности жизни Оксаны Макар (ВИДЕО)

Оксана Макар, ставшая жертвой насильников в Николаеве, с детства зарабатывала на жизнь себе и дедушке с бабушкой.
Об этом в эфире российского телевидения заявил один из друзей девушки Виталий Васильев, передает ТСН.
Васильев сказал, что мать девушки постоянно находилась на заработках, а дедушка Оксаны работал учителем химии и очень любил свою внучку.
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По его словам, Оксана с ранних лет была очень коммуникабельной и никогда не стеснялась подойти и спросить, если ей что-то было нужно.
Напомним ранее, мать одного из подозреваемых в зверском изнасиловании Оксаны Макар, также в эфире российского телевидения прокомментировала обвинения в адрес ее сына.
Людмила Присяжнюк заявила по телефону ведущему программы, что считает своего сына невиновным и утверждает, что для этого имеются все основания.
«Вы знаете, что даже сперма его не выявлена», - заявила Присяжнюк.
По ее словам, все знакомые, друзья и родственники семьи поддерживают их, звонят, предлагая свою помощь.
«Ни один человек не назвал нас уродами!», - комментирует она.
Мать утверждает, что сын воспитывался надлежащим образом.
«Мы воспитывали этого ребенка, душу вкладывали, хотели счастливую семью, внуков. Что мы в итоге получили?», - недоумевает Людмила Присяжнюк.
Отметим, что из трех подозреваемых в изнасиловании, именно Максим Присяжнюк больше всего подходит под категорию «мажор»: его мать, Людмила Присяжнюк, в недавнем прошлом занимала пост главы Еланецкой райгосадминистрации, а отец – заместителя председателя районного совета.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ночь на 9 марта в Николаеве трое мужчин заманили 18-летнюю Оксану Макар в квартиру, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить и сжечь.
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