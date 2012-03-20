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В России, Госдума ратифицировала договор о зоне свободной торговли на пространстве СНГ. Документ был подписан 18 октября 2011 года в Санкт- Петербурге представителями 8 стран СНГ: России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана и Украины.

По словам главы профильного комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Слуцкого, ратификация документа необходима, прежде всего, для обеспечения условий для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создания благоприятной интеграционной среды на основе норм ВТО. «Это важнейший договор для всей экономической интеграции на пространстве СНГ на годы вперед», - отметил он.

В договоре также предусматриваются положения, гарантирующие недискриминационное применение правил нетарифного регулирования, предоставление национального режима, а также четкие, соответствующие мировой практике правила в области субсидирования. Принципиально важным отличием договора от действующих на пространстве СНГ соглашений, по словам Слуцкого, является наличие инструмента принуждения сторон, нарушающих договоренности, к выполнению своих обязательств, пишет ИТАР-ТАСС.

В свою очередь, замглавы Минэкономразвития Алексей Лихачев подчеркнул, что соглашение абсолютно коррелировано с базовыми принципами ВТО.

«Более того, договор зачастую распространяет свои действия не только на торговлю товарами, но и на торговлю услугами», - подчеркнул он.

По словам Лихачева, важным фактором является отражение принципов не только товарооборота, но и применение мер торговой защиты, то есть защитных специальных антидемпинговых мер. «Это значит, что обозначены основные принципы выделения государственных субсидий, как в области промышленного производства, так и сельского хозяйства, применение мер технического, санитарного и фитосанитарного регулирования, и основные принципы базового и таможенного администрирования», - подчеркнул замминистра.

Лихачев также отметил заложенную в договоре возможность вводить оперативно ответные меры в случае, если один из участников заключает профиденциальные соглашения с третьими странами. «Яркий пример - Украина или Молдова. Если они начинают заключать и реализовывать зону свободной торговли, например, со странами Евросоюза и при этом мы - участники договора - считаем, что это наносит ущерб, то возможно в части торговли этими товарами введение импортных пошлины», - пояснил он, назвав это «очень серьёзным положением, направленным на концентрацию интересов внутри зоны свободной торговли СНГ».

Кроме того, по словам Лихачева, договором «фактически впервые в международном праве признание получает Таможенный союз». «Прописано, что не только государства - члены договора, но и Таможенный союз (Россия - Беларусь – Казахстан) также обладает равными правами», - сказал замглавы.

Договор окончательно вступит в силу через 30 дней после получения последней ратификационной грамоты.

фото: 1tv.ru

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