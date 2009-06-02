Противоядие от ПРиБЮТ

В Секретариате Президента разработан план, в соответствии с которым, в случае создания коалиции Партии регионов и БЮТ, Виктор Ющенко подает в отставку и, таким образом, срывает все планы Януковича и Тимошенко изменить Конституцию.



Подобно японским камикадзе, которые, жертвуя жизнью, направляли свои самолеты на американские корабли, дабы их потопить, украинский Президент может ударить своими президентскими полномочиями по крейсеру ПРиБЮТ и таким образом его уничтожить.



Дело в том, что согласно Конституции и законам Украины, Президент в любой момент может оставить свой пост. Статья 103 Конституции четко говорит о том, что Президент может подать в отставку, и выборы нового главы государства должны состояться в 90-дневный срок. Статья 109 Основного Закона гласит, что отставка обретает юридическую силу с момента оглашения Президентом своего заявления на заседании Верховной Рады.



Статья 17 Закона о выборах Президента уточняет, что глава государства объявляет о своей отставке на заседании Верховной Рады, а та, в свою очередь, в этот же день обязана принять постановление о проведении внеочередных президентских выборов. Заметим, что 9-я статья этого же закона запрещает ушедшему в отставку Президенту повторно баллотироваться на этот пост.



Согласно закону, досрочные выборы Президента проводятся в последнее воскресенье девяностодневного срока, начиная со дня сложения главой государства своих полномочий.



Таким образом, Президент может огласить о своей отставке и переиграть коалицию ПРиБЮТ. Если это произойдет на нынешней неделе, то выборы Президента могут состояться уже 30 августа, и Конституцию просто не успеют изменить.



С другой стороны, депутаты могут под любыми предлогами заблокировать принятие постановления о назначении досрочных президентских выборов. Во-первых, можно физически не дать Президенту огласить свое заявление с парламентской трибуны – или не открывать заседание, или заблокировать трибуну. Соответственно, у парламента не будет возможности принять постановление о назначении даты досрочных выборов Президента. Хотя этот вариант выглядит достаточно грубым.



Кроме того, Партия регионов и БЮТ могут попытаться максимально оттянуть момент создания коалиции с тем, чтобы президентские выборы состоялись не ранее середины сентября. В таком случае коалиция сможет успеть изменить Конституцию до дня выборов и прервать избирательную кампанию. Кстати, избирательную кампанию можно будет прервать буквально за считанные дни до дня голосования.



Но все это пока вещи гипотетические. Ведь, по мнению экспертов, хотя сценарий с отставкой Президента юридически возможен, но пока президентская сторона просто прощупывает почву и еще не готова к добровольной отставке. Да и коалиция Партии регионов и БЮТ еще не создана. Хотя бютовец Сергей Мищенко уже успел заявить, что соответствующий указ Виктора Ющенко уже лежит в Секретариате Президента.



«Главред» спросил у известных юристов и политологов о политических и юридических составляющих возможной добровольной отставки Виктора Ющенко.





Михаил Погребинский, руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии



{1-} Я знаю тему с возможным заявлением Президента об отставке, дабы не дать состояться коалиции БЮТ и Партии регионов. Я знаю, как этому можно противостоять, но не скажу, как именно. Я понимаю, что это серьезный шаг Президента, который может напугать кого-то. Но против этого есть эффективный способ борьбы. Мое мнение в этой ситуации – пусть попробует подать в отставку. Честно говоря, помогло б в этом деле и начало процедуры импичмента. Чтобы неповадно было сопротивляться, когда есть конструктивный план спасения страны.



На самом деле, я думаю, что он на это не пойдет. Но если пойдет, то будут возможности противодействовать. Замечу, что возможности противодействовать таким стремлениям Президента лежат в правовом поле. Все будет законно. А участники процесса уже знают обо всем.





Вадим Карасев, руководитель Института глобальных стратегий:



{2-} Я бы не спешил заявлять о том, что подобный сценарий Ющенко юридически и технически проработан. Пока это скорее черновик возможных действий Президента на случай, если Янукович согласится на подписание конституционного пакта.



На самом деле, тему досрочной отставки Ющенко вбросила в игру президентская сторона. Это свидетельствует о том, что они серьезно рассматривают возможность подписания БЮТ и Партией регионов конституционного договора. С другой стороны, это единственный вариант, который дает хотя бы черновые наброски, как Президенту спасти ситуацию. Но тут возникает вопрос, а можно ли спасти ситуацию? Я думаю, что неподписание пакта между Януковичем и Тимошенко зависит не столько от внешних факторов, столько от ситуации в среде самих потенциальных союзников. Определяться все будет там.





Представим, что они подпишут коалиционное соглашение - это значит, что они идут на конституционное изменение. Что дает Президенту отставка и досрочные выборы? Разве что это спасает процедуру всенародного избрания Президента. Но не спасает его. Спасает ли эта ситуация Яценюка? – Не спасает. Поскольку рейтинговые лидеры все равно Тимошенко и Янукович. Выиграет кто-то из них. Но по сути ничего не меняется. Только вместо конституционных изменений мы увидим новый раунд борьбы между Тимошенко и Януковичем. Но вне игры будет Президент, Яценюк и альтернативные политики.



Другими словами, я вижу в таком ходе Президента публичный и имиджевый эффект, но не вижу результата. Это скорее поиск зацепок, но не жестко оформленная архитектура, чтобы выставить заградотряд для пакта Янукович-Тимошенко.



Виктор Мусияка, соавтор Конституции Украины 1996 года:



{3-} Президент может объявить о своей отставке и заблокировать конституционные изменения. Объявить отставку и провести досрочные президентские выборы – абсолютно законный и конституционный ход. Вряд ли парламент сможет каким-то образом заблокировать такие выборы. В конце концов, со ссылкой на прямую норму Конституции ЦИК может начать избирательный процесс. То есть, это такое дело, я не думаю, что парламент заблокирует избирательный процесс.



Конечно, если президентские выборы будут назначены где-то на середину сентября, а парламент успеет изменить Конституцию до тех пор, то реально, чтобы выборы Президента уже состоялись в парламенте. Главное - успеть ввести в действие новую Конституцию.





Игорь Колиушко, глава правления Центра политико-правовых реформ:



{4-} По моему мнению, с правовой точки зрения сценарий объявления о своей отставке Виктором Ющенко ради проведения досрочных президентских выборов и срыва конституционных изменений возможной «широкой коалицией» выглядит реалистично. Если Президент подает в отставку, то согласно Конституции должны быть объявлены досрочные выборы. Их должны провести в 90-дневный срок. Альтернативы этому нет, и никто не может сорвать эти выборы законными и правовыми методами.



Конечно, можно рассматривать вариант, что парламент не назначит досрочные выборы, обязательство относительно чего четко выписано в Конституции. Но все это лежит за пределами закона и права. Хотя в нашем государстве все возможно.



С другой стороны, если изменения к Конституции примут до дня проведения президентских выборов, то есть возможность этими изменениями всенародные выборы отменить. Если в процессе избирательной кампании изменения в Конституцию внесут и переходные положения будут предусматривать вступление ее в действие немедленно, и выборы президента в парламенте предусмотреть немедленно, то всенародное избрание главы государства можно отменить. Фактически, Конституция может остановить избирательную кампанию. С правовой точки зрения это может быть вполне корректно.



Не могу комментировать политическую составляющую вопроса, но на мой взгляд, вносить изменения об отмене прямых выборов Президента нельзя без утверждения их на референдуме. В Конституции есть 71 статья, которая предписывает обязательность прямых выборов органов власти. Также подобное изменение формы избрания Президента сужает права граждан, но по этому поводу решение должен выносить Конституционный суд.