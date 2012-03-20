Встреча Януковича с Путиным закончена, Президент возвращается в Киев

{1-} Президент Украины Виктор Янукович завершил встречу с премьером России Владимиром Путиным и возвращается в Киев.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Встреча, которая продлилась около двух часов, проходила в резиденции российского премьера в Ново-Огарево.
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Как сообщал «Главред» ранее, Президент Украины во время встречи поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах 4 марта и заявил, что считает эту победу свидетельством стабильности в Восточной Европе
«Я хотел бы поздравить вас с победой, которую мы связываем со стабильностью в нашем регионе, в восточно-европейском направлении», - сказал украинский лидер.
Также Виктор Янукович заявил, что надеется на проведение в ближайшее время заседания межгосударственной комиссии, возглавляемой главами двух государств.
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«Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время проведем межгосударственную комиссию, подготовим целый пакет документов, уже по которым, я думаю, нам нужно с вами посмотреть, подвести черту и принимать решения к их подписанию», - сказал Виктор Янукович на встрече с Владимиром Путиным.
фото: vesti.ru
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