США помогут иранцам получить доступ к интернет-ресурсам, запрещенным властями

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США подготовило руководства для представителей американского бизнеса, которые желают помочь жителям Ирана получить доступ к интернет-ресурсам.

Об этом заявил Президент США Барак Обама, передает ВВС.

Руководства, подготовленные администрацией Обамы, должны помочь иранцам получить доступ к таким сервисам, как Skype, Microsoft Live, Google and Yahoo, а также к различным приложениям для мобильных телефонов.

В видеообращении к жителям Ирана американский лидер подчеркнул, что Тегеран ввел своеобразный «электронный занавес» для иранского народа, который мешает свободному движению потока информации.

фото: cyberstyle.ru

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