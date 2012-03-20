В Индии школьный автобус сорвался в реку: погибли 14 детей (ФОТО)

В Индии не менее 14 детей погибли, еще 18 были госпитализированы в результате падения школьного автобуса в воды канала в городе Кхаммам.

Об этом сообщает индийский телеканал NDTV, передает «Газета.ru».

Очевидцы рассказали, что автобус, в салоне которого находилось около 40 школьников, рухнул в канал, когда водитель попытался избежать столкновения c велосипедистом.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 14 марта в Швейцарии разбился автобус с детьми. В аварии погибли 28 человек, из них 22 ребенка.

Еще 24 ребенка получили травмы различной степени тяжести.

фото: desi-radio.com

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