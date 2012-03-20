Генпрокуратура арестовала счет Галицкого в Монако

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Генпрокуратура Украины в одном из банков Монако арестовала депозит, на котором находилось около миллиона евро.
Банковский счет принадлежит экс-главе Государственной службы занятости Владимиру Галицкому, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, передают «Украинские новости».
Как удалось выяснить следователям прокуратуры, экс-чиновник накапливал на счету деньги, которые незаконно получал в Украине.
Генпрокуратура принимает меры для возвращения этих средств в Украину.
Как известно, Владимир Галицкий возглавлял Госслужбу занятости с августа 2006 года по февраль 2012 года. Осенью 2011 года против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в систематическом вымогательстве и получении взяток.
28 ноября 2011 года по решению Печерского суда Киева Галицкий был арестован.
Напомним как сообщал «Главред» ранее, Галицкий, задержанный 25 ноября за взятки и растрату госсредств просил Печерский районный суд Киева освободить его из-под стражи.
Об этом он сказал в суде в ходе рассмотрения представления об избрании ему меры пресечения.
«Я прошу оставить меня на свободе, так как я человек немолодой, нездоровый. Это может быть подписка о невыезде, залог, или же домашний арест», – сказал он.
Напомним также, что дочь Галицкого, Маргарита, 5 сентября 2011 года устроила масштабное ДТП в Монако, названное самой дорогой аварией года.
Ее «Бентли» протаранил сразу четыре дорогостоящих автомобиля - сначала Aston Martin, спортивный Mercedes, Ferrari и Porsche.
фото: dosye.com.ua
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