Генпрокуратура арестовала счет Галицкого в Монако

{1-}

Генпрокуратура Украины в одном из банков Монако арестовала депозит, на котором находилось около миллиона евро.

Банковский счет принадлежит экс-главе Государственной службы занятости Владимиру Галицкому, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, передают «Украинские новости».

Как удалось выяснить следователям прокуратуры, экс-чиновник накапливал на счету деньги, которые незаконно получал в Украине.

Генпрокуратура принимает меры для возвращения этих средств в Украину.

Как известно, Владимир Галицкий возглавлял Госслужбу занятости с августа 2006 года по февраль 2012 года. Осенью 2011 года против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в систематическом вымогательстве и получении взяток.

28 ноября 2011 года по решению Печерского суда Киева Галицкий был арестован.

Напомним как сообщал «Главред» ранее, Галицкий, задержанный 25 ноября за взятки и растрату госсредств просил Печерский районный суд Киева освободить его из-под стражи.

Об этом он сказал в суде в ходе рассмотрения представления об избрании ему меры пресечения.

«Я прошу оставить меня на свободе, так как я человек немолодой, нездоровый. Это может быть подписка о невыезде, залог, или же домашний арест», – сказал он.

Напомним также, что дочь Галицкого, Маргарита, 5 сентября 2011 года устроила масштабное ДТП в Монако, названное самой дорогой аварией года.

Ее «Бентли» протаранил сразу четыре дорогостоящих автомобиля - сначала Aston Martin, спортивный Mercedes, Ferrari и Porsche.

фото: dosye.com.ua

Новости по теме:

СБУ арестовала главу Госслужбы занятости

Арестованный Галицкий заявил, что 7 миллионов долларов заработал сам

Арестованный глава службы занятости просится на свободу: я человек нездоровый

СБУ арестовала госчиновника и изъяла золота и бриллиантов на 7 миллионов