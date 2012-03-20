В Риге и Таллинне появятся автобусы с портретом Сталина (ФОТО)

В столицах Эстонии и Латвии ко Дню Победы появятся автобусы с изображением Иосифа Сталина. В прибалтийских странах придумали даже, как обойти запрет на демонстрацию советской символики в этих странах.

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Как написал организатор ежегодной акции «Автобус Победы» Виктор Логинов в своем блоге, удалось выйти на компании, сдающие в аренду рекламные площади на автобусах Риги и Таллина, и макет, подготовленный для прибалтийских столиц, формально не противоречит законам этих государств», - сообщил он.

Там же он публикует изображения предварительных макетов «сталинобусов» для стран Прибалтики - на их бортах изображен портрет Сталина на фоне таллинского монумента «Бронзовый солдат», демонтаж и перенос которого вызвал массовые беспорядки в Эстонии в апреле 2007 года, а также на фоне знаменитого фото парада Победы в Москве 1945 года.

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«Советской символики, как можно видеть, на макетах не присутствует, то есть закона о ее запрете мы не нарушаем», - отметил Логинов.

Всего в дни празднования 67-й годовщины Победы организаторы акции «Автобус Победы» планируют запустить десятки автобусов, украшенных портретами «отца всех народов», охватив крупнейшие города России и ряд городов стран СНГ.

Поклонникам Сталина «удалось найти решение, которое дает практически стопроцентную гарантию запуска автобусов в Москве и Санкт-Петербурге», чего ранее не получалось осуществить из-за запрета официальных городских властей и протестов части горожан.

Подобные акции уже проводились в 2010 и 2011 годах и встретили неоднозначную реакцию в обществе. Первый автобус с портретом Сталина вышел в рейс весной 2010 года в Петербурге. Тогда инициаторы акции смогли поместить изображение генералиссимуса, купив рекламное место.

Напомним, 7 ноября, к 70-летию парада 1941 года на Красной площади в Москве, в Севастополе появились троллейбусы или автобусы с изображением Сталина.

Организаторами проекта являются украинские, российские и белорусские блогеры. Они решили объединиться, чтобы отстоять историческую справедливость и рассказать общественности о своем праве гордиться достижениями предков.

Помимо Севастополя, «Автобусы Победы» выйдут на маршруты в российских городах, а также в Минске.

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