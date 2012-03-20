Экс-спикеру крымского парламента Гриценко дали два года условно

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Суд Коммунарского района г. Запорожье освободил бывшего спикера Верховной Рады Крыма Анатолия Гриценко и приговорил его к лишению свободы сроком на два года с испытательным сроком на 2 года. Гриценко был освобожден из-под стражи в зале суда, сообщает УНИАН.

Соответствующее решение было принято судом с учетом смягчающих обстоятельств: наличия на иждивении Гриценко несовершеннолетнего ребенка, а также жены и матери, нуждающихся в лечении.

Крымская вендетта

Кроме того, суд в ходе судебного заседания переквалифицировал один из эпизодов, по которым Гриценко обвинялся в незаконном прекращении права собственности военным совхозом на земли на территории АРК Крым со ст. 365 на более легкую ст. 367 – халатность.

Представители прокуратуры, поддерживающие обвинения в отношении экс-спикера, официальной информации о том, намерены ли они оспаривать данное решение, пока не предоставляют.

Как сообщалось, Гриценко обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Депутат-регионал Гриценко, занимавший должность спикера Верховной Рады Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах, был задержан 24 января 2010 года. Центральный райсуд Симферополя избрал экс-спикеру меру пресечения в виде ареста.

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