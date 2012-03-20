Врачи очень довольны результатами операций Оксаны Макар

{1-}
Операции, сделанные жертве николаевских насильников Оксане Макар, прошли очень успешно.
Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, передает «Сегодня».
Как сообщал «Главред» ранее, в Донецком ожоговом центре сегодня, 20 марта, Оксане Макар делали две операции: с помощью лазерной установки были удалены омертвевшие участки кожи, а также провели операцию на прямой кишке.
Пульс и давление девушки – в пределах нормы.
Операция проходила под руководством украинского врача Эмиля Фисталя и швейцарского хирурга Яна Шмидта. Им помогали два ассистента, а также анестезиолог и реаниматолог.
Как сообщается, здоровье Оксаны позволяет временно отключать аппарат искусственного дыхания, чтобы начинали работать легкие.
В будущем, когда состояние девушки будет стабильно хорошим, планируется установка протеза правой руки, который закажут на Кубе.
Сейчас Оксана Макар отходит от наркоза.
Доктор Ян Шмидт остается в Донецке, он продолжит лечение девушки.
На ближайшие три дня никаких операций для девушки не запланировано, поскольку ее организм еще не готов к частому хирургическому вмешательству.
фото: mukola.net
Новости по теме:
Оксана Макар потребовала «отрезать яйца» насильникам (ВИДЕО)
Николаевские изверги рассказали, как насиловали и жгли жертву (ВИДЕО)
Стали известны новые подробности жизни Оксаны Макар (ВИДЕО)