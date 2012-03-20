Врачи очень довольны результатами операций Оксаны Макар

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Операции, сделанные жертве николаевских насильников Оксане Макар, прошли очень успешно.

Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, передает «Сегодня».

Как сообщал «Главред» ранее, в Донецком ожоговом центре сегодня, 20 марта, Оксане Макар делали две операции: с помощью лазерной установки были удалены омертвевшие участки кожи, а также провели операцию на прямой кишке.

Пульс и давление девушки – в пределах нормы.

Операция проходила под руководством украинского врача Эмиля Фисталя и швейцарского хирурга Яна Шмидта. Им помогали два ассистента, а также анестезиолог и реаниматолог.

Как сообщается, здоровье Оксаны позволяет временно отключать аппарат искусственного дыхания, чтобы начинали работать легкие.

В будущем, когда состояние девушки будет стабильно хорошим, планируется установка протеза правой руки, который закажут на Кубе.

Сейчас Оксана Макар отходит от наркоза.

Доктор Ян Шмидт остается в Донецке, он продолжит лечение девушки.

На ближайшие три дня никаких операций для девушки не запланировано, поскольку ее организм еще не готов к частому хирургическому вмешательству.

фото: mukola.net

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