Глава МВД назвал скандал с ЕХ.UA предвыборной технологией

{1-} Министр внутренних дел Виталий Захарченко считает, что во время скандала с закрытием файлообменника ЕХ.UA проводилась «обкатка технологий» протестных акций.

Об этом глава МВД заявил в интервью порталу «Левый берег».

По словам министра, ситуация с акциями протеста вокруг ЕХ.UA получилась «очень интересной».

Как в Киеве защищали EX.UA - Эксклюзив

«Те же люди, которые, в свое время писали нам заявления о нарушении авторских прав, на основании которых и было возбуждено это уголовное дело, пришли под министерство с протестной акцией», - заявил министр.

По словам Захарченко, такие действия стали попыткой проверить технологию – удастся ли под таким предлогом вывести людей на улицу.

СБУ приходила к детям-защитникам EX.UA

«Просто обкатывалась технология, кто-то пытался проверить: возможно ли вывести людей по такой схеме, под таким предлогом, на улицу. У них это получилось», - подчеркнул министр, не уточнил, кто был организатором таких действий.

Отдельно глава МВД объяснил, почему хакерские атаки на органы государственной были успешными. По его словам, из-за отсутствия подобных угроз ранее, украинские ведомства были просто не готовы к масштабным DDos-атакам.

«Очевидно, что для соответствующей защиты необходимо специальное программное обеспечение. Мы сделали выводы из случившегося и сейчас такое программное обеспечение будет приобретено, установлено и так далее», - резюмировал министр.

фото: wek.com.ua

Новости по теме:

Глава МВД рассказал, как стал генералом

Украинской милицией руководит миллионер

За закрытие ЕХ.UA полетели первые головы

Более половины украинцев никогда не пользовались интернетом