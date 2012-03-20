Глава МВД назвал скандал с ЕХ.UA предвыборной технологией

{1-} Министр внутренних дел Виталий Захарченко считает, что во время скандала с закрытием файлообменника ЕХ.UA проводилась «обкатка технологий» протестных акций.
Об этом глава МВД заявил в интервью порталу «Левый берег».
По словам министра, ситуация с акциями протеста вокруг ЕХ.UA получилась «очень интересной».
Как в Киеве защищали EX.UA - Эксклюзив
«Те же люди, которые, в свое время писали нам заявления о нарушении авторских прав, на основании которых и было возбуждено это уголовное дело, пришли под министерство с протестной акцией», - заявил министр.
По словам Захарченко, такие действия стали попыткой проверить технологию – удастся ли под таким предлогом вывести людей на улицу.
СБУ приходила к детям-защитникам EX.UA
«Просто обкатывалась технология, кто-то пытался проверить: возможно ли вывести людей по такой схеме, под таким предлогом, на улицу. У них это получилось», - подчеркнул министр, не уточнил, кто был организатором таких действий.
Отдельно глава МВД объяснил, почему хакерские атаки на органы государственной были успешными. По его словам, из-за отсутствия подобных угроз ранее, украинские ведомства были просто не готовы к масштабным DDos-атакам.
«Очевидно, что для соответствующей защиты необходимо специальное программное обеспечение. Мы сделали выводы из случившегося и сейчас такое программное обеспечение будет приобретено, установлено и так далее», - резюмировал министр.
фото: wek.com.ua
Новости по теме:
Глава МВД рассказал, как стал генералом
Украинской милицией руководит миллионер
За закрытие ЕХ.UA полетели первые головы