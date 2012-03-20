Украина направила ревизоров в Беларусь

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины намерена завтра, 21 марта, начать аудит ветеринарной службы Беларуси.

Об этом сообщил глава Госветфитослужбы Иван Бисюк, передает УНИАН.

«Мы планируем завтра отправлять рабочую группу на проведение аудита ветеринарной службы Беларуси и на инспектирование отдельных предприятий», - сообщил чиновник.

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Бисюк подчеркнул, что украинские инспекторы проведут аудит ветслужбы Беларуси.

«И если она способна на уровне государства обеспечить контроль, надзор и мониторинг за качеством продукции, то тогда будем инспектировать избирательно молочные предприятия. Количество проинспектированных предприятий (белорусских – прим.ред.) будет зависеть от того, как пройдет аудит службы», - заверил он.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, с 1 марта Украина временно запретила ввоз на свою территорию животных, а также мясной продукции из Беларуси, опасаясь африканской чумы свиней (АЧС).

Также был временно приостановлен ввоз молока и молочных продуктов из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований: превышения максимально допустимых уровней ветеринарных препаратов в молочных продуктах.

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