Американец, расстрелявший 16 мирных афганцев, почти ничего не помнит

20 марта 2012, 19:46

Сержант армии США Роберт Бэйлс, обвиняемый в убийстве 16 афганских мирных жителей в их домах, помнит лишь немногое из случившегося.

Об этом заявил его адвокат после первой встречи с подзащитным в американской армейской тюрьме, передает ВВС.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ночь на 11 марта Бейлс покинул казарму и отправился в ближайшую деревню, где открыл огонь по спящим афганцам. Практически сразу после инцидента он был задержан. Следователи не исключают, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

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Убийства мирных граждан подорвали отношения Вашингтона с Кабулом, также было значительно усилено давление на НАТО с требованием скорейшего вывода войск из Афганистана.

В настоящий момент 38-летний сержант Бэйлс содержится в одиночной камере, ожидая официальных обвинений.

В пятницу, 16 марта, он был доставлен из Кувейта в военную тюрьму Форт Левенворт.

Сержант является единственным подозреваемым в убийстве, несмотря на утверждения афганцев, что в нем участвовали и другие американцы.

Его супруга, Кэрилин, выступила с заявлением, в котором выразила соболезнования семьям жертв. В нем также говорится, что случившееся не дело рук человека, которого она знает и уважает.

Адвокат Браун встретился со своим клиентом в понедельник, 19 марта, а после встречи заявил, что сержант Бэйлс помнит лишь некоторые детали того, что произошло ранним утром 11 марта.

«Он помнит что-то, что происходило до инцидента и после этого. Он почти ничего не помнит о самом инциденте», - сообщил адвокат.

На вопрос, помнит ли Бэйлс о стрельбе, Браун ответил: «Нет», однако добавил, что еще не поднимал этого вопроса в своей беседе с подзащитным.

Ранее Браун был более категоричен, заявляя, что Бэйлс вообще ничего не помнит о бойне.

Юрист также отрицает сообщения, что Бэйлс был пьян во время убийств, сказав, что тот «сделал пару глотков чего-то, но не допил».

Адвокат дал понять, что с его точки зрения его клиент не должен был служить в Афганистане из-за ранений, полученных ранее в Ираке.

Жена Бейлса Кэрилин также заявила, что хочет понять, что именно произошло, и почему. По ее словам, она постоянно молится о семьях погибших афганцев, а также о своем муже.

Стало известно, что проблемы с законом у Бэйлса были и ранее: ему предъявлялись обвинения в избиении и попытке скрыться с места дорожного происшествия.

В обоих случаях он был вынужден выплатить штраф, а также пройти специальные курсы обучения, о том, как бороться с агрессивным поведением.

Насколько известно, у него были также серьезные финансовые затруднения.

Представители Пентагона уже заявили, что сержанту Бэйлсу могут быть предъявлены обвинения, по которым ему может грозить смертная казнь.

Подобный судебный процесс в США может затянуться на годы, но Афганистан требует немедленной справедливости.

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