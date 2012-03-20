Скандал на Кубке Мира по ралли: украинцев наградили под гимн СССР (ВИДЕО)

Украинцев и россиян, которые принимали участие в этапе Кубка Мира по ралли в Италии, награждали под гимн СССР.

Об этом сообщает официальный сайт украинской команды Sixt Ukraine.

Украинцы по итогам гонки заняли 5 месте в своей категории.

Победителем Italian Baja-2012 стал россиянин Владимир Васильев, вырвавший победу у Питера Маркштейна в последний день гонки.

Этап Кубка Мира проходил с 15 по 19 марта близ итальянского города Порденоне. Команды за три дня прошли 5 спецучастков общей длинной 330 км.

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