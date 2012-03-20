Украину обвинили в желании захватить Молдову

Украина хочет расширить свою территорию за счет Приднестровья и Молдовы.

Об этом заявил экс-премьер Молдовы Мирча Друк в интервью румынским СМИ, сообщает портал «Хвиля».

«Сегодняшняя тактика Украины – переделать при помощи Шевчука (президент Приднестровья –прим.ред.) молдавское государство, а потом захватить всю Бессарабию», - заявил экс-чиновник.

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«Угроза того, что подобное может произойти, вполне реальна. В 1990 году в Приднестровье проживало 700 тысяч человек. Сегодня официально там 500 тысяч, и 200 тысяч из них находятся на заработках за границей. Среди оставшихся 300 тысяч 162 тысячи проголосовали за Шевчука. А это практически все этнические украинцы Приднестровья», - утверждает экс-премьер Молдовы.

«Думаю, теперь они перетянут регион на сторону Украины, вместо России. Но, кроме этого, боюсь, что Украина хочет расширить свое влияние на территории всей Бессарабии. И в 1990-х она хотела того же. Украинцы даже не захотели отдать нам в концессию часть порта Рени, чтобы у нас был выход к морю. Они всегда хотели нас изолировать, чтобы осуществлять тотальный контроль», - заявил Мирча Друк.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, избрание новым Президентом Молдовы 63-летнего юриста Николае Тимофти грозит объединением Молдовы с Румынией.

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