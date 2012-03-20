В Николаеве милиция нашла доказательства против насильников Оксаны Макар

В Николаеве следователи провели обыск в квартире, где произошло изнасилование Оксаны Макар. В результате были получены важные улики против насильников.

Об этом со ссылкой на источник в следственных органах сообщает «Комсомольская правда в Украине».

В николаевской милиции сообщили, что до проведения обыска у следствия не было улик против николаевских насильников, а слов потерпевшей и признаний арестованных для суда недостаточно.

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«В больнице у Оксаны Макар взяли необходимые анализы, но выделений органов секреции подозреваемых в мазках не обнаружено. Обвинение в изнасиловании может распасться», - заявил источник в следственных органах.

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Отметим, что во время одного из допросов насильники заявляли, что пользовались презервативами.

В субботу, 17 марта, следствие получило санкцию на обыск в квартире Максима Присяжнюка, где и произошло преступление.

В то же время, вместе с обыском квартиры, криминалисты в очередной раз осмотрели место, где была найдена потерпевшая.

«При осмотре квартиры были найдены несколько использованных презервативов. Это невероятно ценная улика, и теперь мы сможем с абсолютной точностью сказать, кто из подозреваемых участвовал в изнасиловании, а кто нет», - утверждает следователь, который ведет это дело.

Кроме того, эксперты установили, что на стройку Оксану Макар тащили все трое насильников.

Напомним, ранее считалось, что бесчувственную девушку выносил из квартиры, нес на стройку и поджигал только один – Евгений Краснощек.

«Он один просто физически не смог бы перетащить 65-килограммовую девушку через почти двухметровый забор», – заявил один из экспертов.

«Это делали все трое. Сначала согнули верх железного ограждения, затем один залез сверху и подтягивал на себя бессознательную девушку. При этом двое его сообщников подсаживали ее снизу», - утверждает криминалист.

Фото: kp.ua

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