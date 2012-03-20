В Крыму главу сельсовета приговорили за взятку в шесть миллионов

Центральный районный суд Симферополя сегодня, 20 марта, приговорил бывшего председателя Малореченского сельского совета к 9,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества за вымогательство и получение взятки в размере 750 тысяч долларов (6 миллионов гривен – прим.ред.).
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Кроме него суд также приговорил бывшего землеустроителя сельсовета к 8,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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«Доказана их вина в получении взяток, злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий и должностной подделке», – отметили в суде.
Кроме того, осужденные на 3 года лишены права занимать должности в органах местного самоуправления.
Бывшие чиновники были взяты под стражу в зале суда.
Отметим, что председателя и землеустроителя сельсовета задержали в августе 2009 года при получении 750 тысяч долларов взятки, которую они требовали от гражданина России за выделение 5 гектаров земли в Большой Алуште.
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Всего чиновники вымогали 1,1 миллиона долларов.
Бывшему главе сельсовета инкриминируется еще один эпизод вымогательства взятки в 300 тысяч долларов за предоставление 0,5 га на вверенной ему территории.
Напомним также, что сегодня был вынесен приговор и бывшему спикеру парламента Крыма - Анатолию Гриценко. Его вердикт гораздо мягче - два года лишения свободы условно.
Гриценко был освобожден из-под стражи в зале суда.
Соответствующее решение было принято судом с учетом смягчающих обстоятельств: наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также жены и матери, нуждающихся в лечении.
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