Путин и Обама встретятся после инаугурации Президента России

Владимир Путин договорился о встрече с Бараком Обамой после инаугурации Президента России.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире «Коммерсант FM», передает ИТАР-ТАСС.

По словам Лаврова, что Барак Обама позвонил Путину, они «достаточно субстантивно прошлись по основным аспектам наших отношений, договорились о том, что в ближайшее время, вскоре после инаугурации президента России, они проведут прямую встречу».

«Антироссийская риторика достаточно активно используется республиканскими кандидатами, но мы будем судить о том, какова политика на российском направлении Президента США, который будет избран в ноябре, по конкретным делам, а не по той риторике, которую мы сейчас слышим», - отметил Лавров.

Отвечая на вопрос, насколько противоречия по ПРО, по ряду других вопросов могут повлиять на общую атмосферу отношений, министр признал, что «они, конечно, влияют».

«Но настрой с обеих сторон на то, чтобы углублять партнерство в тех областях, где у нас совпадающие интересы и, не затушевывая разногласия, рассматривать их в рамках прямого диалога», - подчеркнул он.

Напомним, российский премьер Владимир Путин победил на выборах президента страны4 марта.

Его вступление в должность - инаугурация - назначено на 7 мая.

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