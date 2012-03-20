В России губернатор за год заработал 126 миллионов долларов

Губернатор Тульской области России Владимир Груздев заработал в 2011 году 3,7 миллиарда рублей (126 миллионов долларов).

Кроме того, еще на 182 миллиона рублей семейный бюджет пополнила супруга губернатора – Ольга.

Об этом сообщается в декларации о доходах, опубликованной 20 марта на официальном сайте губернатора Тульской области.

В декларации сообщается, что в собственности Груздева находятся земельные участки площадью 21,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 546,3 квадратных метров и квартиры в Туле общей площадью 449,5 квадратных метров (число квартир в документе не уточняется).

В пользовании губернатора Тульской области также находится квартира площадью 94,3 квадратных метра. Кроме того, Груздев владеет автомобилями Land Rover, Mercedes-Benz и Mercedes-AMG.

Супруге тульского губернатора, согласно декларации, принадлежит земельный участок площадью 10 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 2,93 тысячи квадратных метра, квартиры в Туле общей площадью 431,9 квадратных метров и квартиры в Москве площадью 392,2 квадратных метра.

Ольга Груздева также владеет автомобилями Mercedes-Benz, Land Rover, Aston Martin V8 и машиноместами площадью 152,7 квадратных метра. Кроме того, в пользовании жены и двоих детей губернатора находится квартира площадью 106,8 квадратных метров.

Источники получения доходов в декларации, опубликованной Груздевыми, не указываются.

В то же время, некоторые российские СМИ указывают, что основным источником дохода губернатора стала прибыль от продажи акций компании «Седьмой континент», одним из основателей которой он является.

Семья Груздевых продала принадлежащий им пакет в 21,3% акций «Седьмого континента» еще в 2010 году. По условиям сделки, в 2010 году супруге Груздева было выплачено 1,7 миллиарда рублей, а ему самому - 300 миллионов.

В 2011 году Груздев получил оставшиеся 1,6 миллиарда рублей.

Кроме того, после назначения его в августе 2011 года на пост губернатора, Груздев продал квартиру в центре Москвы, площадью 1229,3 квадратных метра и шесть машиномест, выручив в общей сложности 1,5 миллиарда рублей.

Остальной доход губернатор Тульской области составила прибыль от банковских вкладов.

В 2011 году Владимир и Ольга Груздевы отчитались в совокупном годовом доходе в два миллиарда 268 миллионов рублей.

Груздевы тогда заняли второе место в рейтинге «Власть и деньги», который ежегодно составляет журнал Forbes. Возглавил рейтинг сенатор от Ленинградской области Андрей Молчанов, заработавший вместе с супругой в 2011 году три миллиарда 295 миллионов рублей.

Как известно, в России губернаторы обязаны представить декларации о доходах до 30 апреля.

По состоянию на 20 марта, о доходах, кроме Груздева, отчитались еще трое глав регионов России – губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, глава Белгородской области Евгений Савченко и губернатор Орловской области Александр Козлов.

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