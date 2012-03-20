Киев осудил Беларусь за казнь террористов

Украина поддерживает заявление Европейского Союза, который осудил исполнение смертного приговора в отношении "минских террористов".

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Волошин, передают «Украинские новости».

«В этом вопросе мы поддерживаем соответствующее заявление Европейского Союза. Украина, как известно, всегда последовательно выступала за отмену смертной казни в Беларуси, что соответствует общим критериям, принятым в Европе», - заявил он.

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По сообщению пресс-службы представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, Евросоюз решительно осуждает исполнение смертного приговора в отношении Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова.

По мнению дипломата Евросоюза, обвиняемым не было предоставлено право на защиту.

Кроме того, Эштон заявила, что ЕС выступает против смертной казни при любых обстоятельствах.

Напомним, Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев были арестованы уже через два дня после взрыва. Президент Лукашенко сразу сообщил, что «теракт раскрыт по горячим следам». Кроме того, было заявлено, что оба задержанных виновны и в других преступлениях, которые были совершены в период с 2008 по 2011гг.

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Суд прошел в Минске в сентябре прошлого года. И признавший свою вину Коновалов, и не признавший свою вину Ковалев были признаны «исключительно опасными для общества и государства» и приговорены к высшей мере наказания.

Белорусская оппозиция считает, что процесс в Минске проходил с многочисленными нарушениями и выражает сомнения в том, что подсудимые действительно устроили взрыв. В свою очередь Евросоюз призвал Лукашенко ввести мораторий на смертную казнь.

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