Эксперт рассказал о причинах мягкого приговора Гриценко

Суд учел заслуги Анатолия Гриценко перед Украиной и поэтому вынес ему довольно мягкий приговор - два года лишения свободы условно.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Крыма Владимир Боян, передает «Интерфакс-Украина».

В то же время он подчеркнул, что в крымской прокуратуре изучат законность приговора суда.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 20 марта, Коммунаровский районный суд Запорожья приговорил бывшего спикера крымского парламента Анатолия Гриценко к двум годам лишения свободы условно и освободил в зале суда.

«Мы изучим данный приговор, и после этого можем говорить о его законности, согласны мы или не согласны. Мы просили немного больше, чем определил ему суд», - заявил Владимир Боян.

Он напомнил, что прокуратура Крыма требовала приговорить Гриценко к четырем годам лишения свободы.

Боян также сообщил, что на изучение приговора у прокуратуры есть 15 дней.

Анатолий Гриценко ранее занимал пост спикера Верховного Совета Крыма. Его задержали 24 января 2011 года по статьям «злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия» и «превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия».

27 января 2011 года Центральный районный суд Симферополя избрал экс-главе крымского парламента меру пресечения в виде ареста.

Гриценко был признан виновным в незаконной выплате материальной помощи работникам районной администрации Крыма в 2002 году, а также частично виновным в незаконной передаче земель совхоза «Азовский».

Суд отменил наказание по одной статье в связи с истечением срока давности, а по второй – приговорил к двум годам лишения свободы с отсрочкой.

Мера пресечения Гриценко была изменена с ареста на подписку о невыезде.

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