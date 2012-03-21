Преступник, застреливший четверых человек в Тулузе, может напасть еще раз

Преступник, застреливший в понедельник четверых человек около еврейской школы в Тулузе, может организовать новое нападение. С таким заявлением выступил во вторник на пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моланс, руководящий следствием, сообщает Радио свобода.

По данным прокурора, все жертвы убиты прямым выстрелом в голову из одного и того же револьвера Colt, убийца перемещается на скутере Yamaha, номер которого установить пока не удалось.

У следствия, в котором участвуют 250 человек, две основные версии: нападение совершено либо исламистом, либо праворадикальным экстремистом. Впервые в истории во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Сегодня тела четверых погибших у школы будут перевезены в Израиль, где пройдут похороны. Солдат, убитых 11 и 15 марта, похоронят во Франции. Все кандидаты на пост французского президента приостановили предвыборную кампанию.

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