Южная Осетия осталась без прокурора: его отставки требовала оппозиция

Генпрокурор Южной Осетии Таймураз Хугаев заявил, что подал в отставку по собственному желанию, сообщает РИА «Новости». Отставка генпрокурора была одним из условий достигнутого 9 декабря 2011 года соглашения между на тот момент президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты и кандидатом на пост главы государства Аллой Джиоевой по урегулированию ситуации в республике, осложнившейся в связи с признанием недействительными итогов второго тура выборов президента. Возглавляемая Джиоевой оппозиция также потребовала в ответ на прекращение протестного митинга отставки главы Верховного суда Ацамаза Биченова и самого Кокойты.

«Осознавая свою ответственность перед будущим Южной Осетии, стараясь обеспечить консолидацию нашего общества в этот непростой период смены власти в стране, я принял решение уйти с поста генерального прокурора республики по собственному желанию», – говорится в тексте заявления Хугаева.

По его словам, он решил сделать этот шаг именно накануне назначенных на 25 марта выборов президента республики.

«Считаю, что избранному народом новому главе государства нужно будет организовывать работу без оглядки в прошлое, выстраивать властные структуры государства, опираясь на собственное видение процессов его развития», – добавил Хугаев.

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