Мавритания согласна выдать бывшего шефа разведки Ливии

Помощник премьер-министра Ливии сообщил, что Мавритания согласилась на экстрадицию бывшего главы спецслужб Ливии Абдуллы Сенусси, сообщает Би-би-си.

Мустафа Абу Шагур рассказал об этом в своем твиттере сразу после переговоров с президентом Мавритании.

Интерпол выдал ордер на арест и выдачу Ливии Сенусси еще несколько дней назад, но до сих пор власти Мавритании ничего не говорили о своем решении по этому поводу.

Выдачи 63-летнего Сенусси также добивается Международный уголовный суд в Гааге и Франция, где он заочно приговорен к пожизненному заключению за дело о взрыве самолета.

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