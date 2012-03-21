Украина не выдаст России террористов, готовивших покушение на Путина

21 марта 2012, 08:09

{1-} Задержанным в Одессе террористам, чеченцу Адаму Осмаеву и гражданину Казахстана Илье Пьянзину, Служба безопасности Украины предъявила обвинения в создании террористической группы "для физического устранения первых лиц" России.

Одной из целей заговорщиков, действовавших по заданию лидера северокавказских боевиков Доку Умарова, являлся премьер-министр России Владимир Путин. Обвиняемые дали признательные показания, которые были подтверждены в ходе следственных действий и экспертиз. Ожидается, что суд над заговорщиками пройдет в Украине, пишет  Коммерсантъ Украина.

Изначально арестованным в Одессе Адаму Осмаеву и Илье Пьянзину сотрудниками СБУ вменялась ст. 263 УК Украины ("незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами"). Однако на днях их уголовное дело было передано из Одессы в Киев, где его расследованием занялись сотрудники Главного следственного управления СБУ

"12 марта было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 258-3 ("создание террористической группы или террористической организации"; санкция — от 8 до 15 лет лишения свободы.— ред.) и ч. 2 ст. 258 УК ("террористический акт"; заключение на срок от 7 до 12 лет.— ред.)",— сообщила  пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко.

По ее словам, следствие собрало все необходимые доказательства, позволившие возбудить в отношении задержанных дело именно по этим статьям. На днях арестованным были предъявлены новые обвинения.

Как следует из постановления о возбуждении дела, в декабре 2011 года граждане России Руслан Мадаев и Адам Осмаев, а также гражданин Казахстана Илья Пьянзин, находясь в Одессе и действуя по предварительному сговору, организовали террористическую группу с целью совершения терактов на территории Российской Федерации. Данные теракты, по версии СБУ, должны были носить политический характер, поскольку предусматривали "физическое устранение первых лиц указанного государства (Российская Федерация.— ред.)". Кроме того, теракты должны были дестабилизировать обстановку, а также посеять панику и страх среди населения.

Отметим, что уголовное преследование Руслана Мадаева было прекращено, так как он погиб 4 января при неосторожном обращении со взрывчаткой. О существовании террористической группы в СБУ узнали именно благодаря взрыву, который произошел в Одессе, в квартире на улице Тираспольской, где проживали боевики. Получивший при инциденте травмы Илья Пьянзин был задержан и начал активно сотрудничать со следствием, сообщив, что лидером их группы являлся Адам Осмаев (его задержали в Одессе в феврале).

Ранее источники в правоохранительных органах сообщали, что, несмотря на признания Пьянзина и Осмаева, доказательств того, что они готовили именно покушение на премьер-министра России Владимира Путина, у следствия нет. Задержанные если и собирались совершать взрывы в России, то не с целью покушений на конкретных лиц, а для диверсий экономического характера, ранее утверждали источники, ссылаясь на показания фигурантов дела, данные уже следствию. Теперь доказательства того, что боевиками готовилась ликвидация первых лиц, у следствия появились. Фигуранты дела дали соответствующие показания следователям СБУ, которые были подтверждены, в том числе экспертизами, уже проведенными по делу. Кроме того, из ФСБ России в Украину были переданы материалы и экспертизы образцов взрывчатки, изъятой из схрона, на который в своих показаниях указал Осмаев.

В связи с предъявлением новых обвинений экстрадиция Осмаева в Россию в ближайшее время не состоится. "Пока возбужденное у нас дело не будет расследовано до конца и его не рассмотрит суд, вопрос об экстрадиции подниматься не будет",— сообщил источник в Генпрокуратуре Украины.

Как ранее писал Главред, в феврале Адам Осмаев и гражданин Казахстана Илья Пьянзин были задержаны в Одессе по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. Они признались в том, что готовили покушение на Путина и сообщили местонахождение тайника в Москве, в котором хранились компоненты взрывного устройства.

Фото: Кадр телеканала «Россия 24»

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