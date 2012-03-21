В Ливии отпущена на свободу украинская заложница (ФОТО)

{1-} Ливийские повстанцы отпустили из плена украинскую заложницу одесситку Ольгу Шадрову — единственную женщину-повара из партии украинских специалистов, взятых в заложники в августе 2011 года.

Остальные заложники — 21 украинец и 3 белоруса — до сих пор находятся под охраной ливийцев в учебном центре института нефти и газа в Триполи, еще пятерых держат возле аэропорта Триполи — «Митига», сообщает «Сегодня».

Повстанцы захватили наших земляков по подозрению в работе на армию Муаммара Каддафи. И даже после того как украинцы смогли документально подтвердить, что они — не наемники, а работают на местную нефтяную компанию, ливийцы продолжают безо всяких оснований удерживать их в плену.

Украинские пленники в Ливии всё меньше верят в своё освобождение (ВИДЕО)

Директор информцентра МИД Украины Олег Волошин рассказал, что ливийцы отпускали Шадрову еще осенью 2011-го, но она тогда предпочла остаться с мужем. «И только три недели назад Ольга решила все же вернуться в Украину. Вместе с ней разрешение вернуться получили еще двое украинских граждан — одесситы Сергей Волошин и Олег Герасимов. Они не из той группы, которую держат под арестом. Но у них тоже были проблемы с возвращением — их задержали ливийские повстанцы в период военных действий и отобрали все документы. Сейчас ливийская сторона сняла все претензии», — рассказал дипломат.

Изданию удалось связаться с заложниками в Ливии. По словам 50-летнего одессита Александра Шадрова, который находится в плену вместе с сыном Максимом (его жену Ольгу и отпустили ливийцы), за последний месяц к ним стали намного хуже относиться и ужесточили условия содержания.

«Сейчас стало еще хуже, чем раньше, — кормят совсем плохо. 24 человека согнали в одну комнату. Из удобств — только туалет, один на всех. Горячей воды нет. Живем в тесноте, негде встать, выпрямить спину — все помещение заставлено койками. Из развлечений — один телевизор. Все время сидим в этой комнате, на воздух не выпускают — в последний раз гуляли во дворе две недели назад».

Ранее «Главред» сообщал, что ливийские власти готовы были обменять заложников на самолет с гуманитарной помощью (лекарствами и перевязочными материалами) и выпустить на свободу.

фото: segodnya.ua

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