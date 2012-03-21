Реформа «Нафтогаза» может осложнить отношения с Россией

21 марта 2012, 08:42

{1-} Принятый вчера Верховной Радой законопроект о реорганизации НАК "Нафтогаз Украины", позволит  выделить из госкомпании газотранспортную систему. В законопроекте также указано, что имущество "Нафтогаза" не подлежит приватизации или отчуждению. Такой вариант законопроекта может осложнить газовые переговоры Украины и России, ведь к получению контроля над ГТС стремится "Газпром".

Документом предусмотрено, что НАК может быть разделена на три компании по видам бизнеса: добыче, транспортировке и продаже газа, пишет  Коммерсантъ Украина.

В Раде дарили цветы и блокировали трибуну (ФОТОРЕПОРТАЖ)

За законопроект проголосовали 237 человек. Против, несмотря на то что автором документа является депутат фракции "Наша Украина—Народная самооборона" (НУНС) Юрий Карамзин, выступили оппозиционные фракции. Трибуну парламента блокировали представители "БЮТ-Батькивщины", по мнению которых процедура реорганизации "Нафтогаза" создает риск того, что "Газпром" получит контроль над ГТС. От фракции НУНС документ поддержали всего два депутата. "Еще утром на согласительном совете мы убеждали Кармазина отозвать свой законопроект. Он согласился, но в сессионном зале стало понятно, что он пошел на поводу у власти. Кармазину следует определиться с тем, за кого он играет",— отметил член комитета Верховной рады по ТЭК Александр Гудыма.

Кроме того, хотя законопроект позволяет разделить "Нафтогаз", он напрямую запрещает приватизацию газотранспортной системы (ГТС) и подземных хранилищ газа (ПХГ), а также их отчуждение, перевод с баланса "Нафтогаза" на баланс другого юрлица, аренду, лизинг или концессию. Исключение предусмотрено лишь на тот случай, если "Нафтогаз" решит продать, передать в аренду или как-либо уступить управление своими трубами и подземными хранилищами структуре, на 100% принадлежащей государству. Реорганизация "Нафтогаза" проводится исключительно решением Кабинета министров. Кроме того, в отношении НАК не может быть возбуждено дело о банкротстве.

Однако Александр Гудыма обращает внимание на то, что "Нафтогаз" обременен долгом на сумму более $5 млрд, и в число кредиторов входят "российские госбанки". "При реорганизации часть долга "Нафтогаза" неизбежно повиснет на его ГТС, и, поскольку вернуть долг нереально, российская сторона через Международный арбитраж может добиться взыскания залога",— отметил депутат.

Сторонники законопроекта заверяют, что одобренные вчера поправки исключают возможность банкротства "Нафтогаза" или его активов. "Мы не увидели в документе ни одного убедительного доказательства того, что имущество НАК может быть приватизировано или отчуждено",— заявил заместитель главы депутатской группы "Реформы ради будущего" Владимир Каплиенко.

До сих пор в Верховную раду вносился правительственный вариант реорганизации "Нафтогаза" — формально он позволял "Газпрому" получить контроль над украинской ГТС, поскольку не включал оговорки о запрете ее отчуждения. Однако в минувшую пятницу заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха заявил в парламенте, что министерство готово поддержать инициативу оппозиционного депутата: "Мы очень внимательно проанализировали законопроект Кармазина и считаем, что на сегодняшний день его принятие может быть первым шагом на пути реализации реформ нефтегазового сектора".

Одобренные вчера поправки могут осложнить ситуацию в газовых переговорах России и Украины. Приняв документ в таком виде, парламент заблокировал планы Москвы по получению контроля над украинской ГТС, через которую "Газпром" прокачивает треть объемов экспортных поставок в Европу (100 млрд кубометров в год). Контроль мог быть получен в обмен на резкое снижение цены газа для Украины. С другой стороны, отмечает партнер Baker & McKenzie Игорь Горчаков, даже с учетом ограничений, указанных в законопроекте, у "Газпрома" остается способ влияния на газотранспортную систему, например "через механизм создания какого-либо СП с украинской госструктурой или заключения договора управления ГТС".

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