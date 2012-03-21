Более 10 украинско-российских соглашений готовы к подписанию

{1-} В ближайшее время между Украиной и Российской федерацией могут быть заключены более 10 межгосударственных соглашений, которые уже готовы к подписанию. Об этом журналистам в Ново-Огарево сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко.

«У нас готово более 10 соглашений к подписанию, но не подписываются потому, что у нас нет этого формата (заседание межгосударственной комиссии)», - сказал Ельченко.

Он не исключил, что срок проведения такого заседания обсуждался Президентом Украины Виктором Януковичем и избранным Президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что формат межгосударственной комиссии сейчас не работает, поскольку была сделана пауза из-за выборов в Госдуму РФ и выборов Президента России, передает УНИАН.

«Мне кажется, что ничего не мешает провести даже до инаугурации, по крайней мере, заседание экономического комитета под председательством двух премьер-министров», - сказал Ельченко и напомнил, что Путин будет оставаться в должности премьера до 7 мая.

При этом посол не уточнил, какие соглашения готовы к подписанию.

Ранее Главред также сообщал, что Президент Виктор Янукович заявил о том, что он надеется на проведение заседания межгосударственной российско-украинской комиссии, возглавляемой главами двух государств, в ближайшее время.

«Я надеюсь, что мы в самое ближайшее время проведем межгосударственную комиссию, подготовим целый пакет документов, уже по которым, я думаю, нам нужно с вами посмотреть, подвести черту и принимать решения к их подписанию», - сказал глава государства во время встречи с премьером России Владимиром Путиным в Ново-Огарево.

фото: actualcomment.ru

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