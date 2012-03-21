Обстрелянный банкир был свидетелем по делу о разворовывании 67 млн – СМИ

{1-} Обстрелянный в понедельник, 19 марта, под Киевом замглавы банка «Союз» и владелец баскетбольного клуба «Донецк» Сергей Дядечко проходит свидетелем по делу о хищении бюджетных средств в Родовид банке.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет Коммерсант-Украина.

Причиной покушения на Дядечко могла стать его возможная осведомленность о выводе денег из Родовид Банка, который государство рекапитализировало еще в 2009 году.

Он был вице-президентом Родовид банка и проходил свидетелем по делу о хищении бюджетных средств, рассказали источники в банке и правоохранительных органах.

«Говорят, что он якобы причастен к организации схемы по выводу из банка 67 млн грн. Расследуются факты подмены залогов по кредитам и предоставления несуществующих участков в Обуховском районе Киевской области»,— рассказал один из собеседников издания.

«Но вызывает вопросы то, что его подчиненный — Геннадий Пискун — осенью прошлого года во время работы следственной группы вдруг якобы "выбросился" из окна, а теперь стреляют в Сергея», - добавил он.

Ранее «Главред» сообщал, что Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего временного администратора «Родовид банка» Сергея Щербины, который незаконно завладел суммой более 44,8 млн грн. Кроме того, Щербина заключил с адвокатским объединением договор о предоставлении правовых услуг, чем банка был нанесен материальный ущерб на сумму 301,6 млн грн.

фото: segodnya.ua, salon.donetsk.ua

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