Русин-сепаратист считает себя политзаключённым

{1-} Закарпатский апелляционный суд признал лидера закарпатских русинов Димитрия Сидора виновным в сепаратизме и приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Сам Сидор назвал приговор "несправедливым и антиукраинским".

"Можете считать, что в Украине появился еще один политический заключенный. Никаких призывов менять границы в меморандуме не было", - заявил он.

Глава "Сойма подкарпатских русинов" добавил, что продолжит политическую деятельность, но в дальнейшем "будет осторожен" в своих высказываниях. Однако, по мнению народного депутата от НУ-НС Ярослава Кендзера, Сидор является "агентом Москвы", пишет Коммерсантъ Украина.

"Именно из-за него, из-за русинского движения, Россия пыталась создать соответствующее напряжение и добиться признания автономии нового государства в Закарпатье. Однако, отделять русинский народ от Украины - это откровенная провокация", - заверил он.

Судебный процесс по делу Дмитрия Сидора, который, кроме всего, является священником Украинской православной церкви Московского патриархата, продолжался более трех лет. Осенью 2008 года управление СБУ в Закарпатской области предъявило ему обвинение по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Это произошло после того, как 25 октября 2008 года на II Европейском конгрессе подкарпатских русинов, который прошел в Харькове, Сидор призвал к образованию русинской автономии в составе Украины.

Русины - коренное славянское население Карпатского региона. Они считают себя отдельным народом и официально признаны в 22 странах мира. По данным всеукраинской переписи населения 2001 года, в Закарпатской области проживали 10 тысяч 69 русинов. В марте 2007 года Закарпатский облсовет признал эту этническую группу на территории области национальностью.

Ранее «Главред» сообщал, что 2008-м году управление СБУ в Закарпатской области допросило лидеров подкарпатских русинов Дмитрия Сидора и Евгения Жупана. Они проходили как свидетели по уголовному делу о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст.

Дело было возбуждено после проведения I Европейского конгресса подкарпатских русинов, на котором было признано восстановление особого статуса Закарпатья как специальной самоуправляемой «территории русинов на юг от Карпат» с конституционным названием «Подкарпатская Русь».

фото: segodnya.ua

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