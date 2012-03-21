Мощнейшее землетрясение в Мексике повредило 2000 домов (ВИДЕО, ФОТО)

В Мексике спасатели разбирают завалы после сильнейшего землетрясения. Подземные толчки магнитудой 7,9 зафиксировали сразу в нескольких регионах страны. Эпицентр находился в районе курортного Акапулько. Но сильнее всего пострадал штат Герреро. Там повреждены почти две тысячи домов, во многих городах до сих пор нет электричества.

В столице Мехико разрушен пешеходный мост. Его обломки упали на микроавтобус. Пассажиров в салоне не было, а водитель отделался ушибами. В столице землетрясение вызвало настоящую панику среди местных жителей. Спасателям пришлось эвакуировать даже те учреждения и офисы, которым ничего не угрожало, сообщают Вести.ру

«Землетрясение было очень сильным. На улице начали раскачиваться фонари. А в нашем офисе разбилась вся техника. Это было очень страшно!» — признался местный житель Хосе Луис Серрано.

«Мы собирались выйти из здания, как вдруг все понеслись вперед. Мы тоже побежали, но когда добрались до центрального входа, то почувствовали, что все трясется. Мебель падала, а люстры раскачивались. На улице было много поваленных деревьев», - рассказал турист Рик Уотт.

Мексиканский президент Фелипе Кальдерон, назвал землетрясение «одним из самых сильных, что произошли на территории страны за последние годы».

Ранее «Главред» сообщал, что в результате землетрясения около 500 домов были повреждены или разрушены. Однако о погибших ничего не сообщалось.

фото: Twitter @ruthincondechi, news.sky.com

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