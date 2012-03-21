Депутаты решили искать компромат на Ющенко

{1-} Сегодня, 21 марта, Верховная Рада по предложению депутата от фракции НУ-НС Кирилла Куликова рассмотрит проект постановления о создании временной следственной комиссии (ВСК) относительно деятельности Президента Украины Виктора Ющенко.

Комиссия должна расследовать факты исчезновения благотворительных средств на строительство "Детской больницы будущего" и других нарушений Конституции Украины и законов Украины Виктором Ющенко, передаёт РБК-Украина.

В Раде дарили цветы и блокировали трибуну (ФОТОРЕПОРТАЖ)

После этого депутаты должны рассмотреть проект постановления о мерах по реализации рекомендаций и требований ПАСЕ, а также оппозиционный проект закона о недопущении ухудшения пенсионного обеспечения граждан Украины, проект постановления об увеличении прожиточного минимума и повышенной заработной платы в 2012 г.

Ранее Главред писал, что бывший президент Виктор Ющенко считает «преступной» предложенную властью и оппозицией избирательную систему, однако при этом вспомнил прежнюю систему, при которой «бандюки» с чемоданами денег могли покупать себе избирательные округа.

«Нынешняя избирательная модель, принятая властью и оппозицией, наиболее преступная, которая когда-либо была в Украине. Она приносит все худшее, что было в разных моделях выборов ранее. И это дает возможность невиданного манипулирования выборами или их результатами», - сказал экс-президент.

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